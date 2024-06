Cuál es la raza de perro que no ladra ni se enferma, y es la más requerida por las personas

Escuchar

Los perros se convirtieron con el paso del tiempo en una compañía ideal. Fieles, cariñosos y guardianes, los canes acompañan a su dueño en diferentes etapas de su vida. Así y todo, algunas características de estas mascotas pueden complicar la convivencia, como por ejemplo los fuertes ladridos o sus emociones desmedidas.

Es por eso que las personas elaboran una serie de requerimientos antes de adoptar una mascota y uno de los puntos importantes es que no ladre y que no sea propenso a enfermarse, una cuestión que no solo afecta a la salud del animal, sino también al bolsillo de su dueño en diferentes tratamientos y costosos medicamentos.

Bajo ese punto, el Basenji, una raza reconocida por los especialistas por tener un origen que remonta al Antiguo Egipto, es la ideal para no andar renegando con cuestiones que pueden afectar a la convivencia entre el humano y el animal.

El Basenji, una de las razas de perros más buscadas por las personas

Su apariencia exótica es la punta de lanza para convencer al posible dueño que quiera adoptarlo. Sumado a este detalle estético, el Basenji tiene un aspecto similar a la raza Dingo, la cual está emparentada con la vida silvestre. En cuanto a su fisonomía, este perro es de contextura mediana y no suele pesar más de 13 kilos.

“El pelaje es brillante, corto y suave y puede ser rojo y blanco, negro y blanco, negro, canela y blanco, tricolor o con muchos colores mezclados. La altura ideal para un adulto macho es de 43 cm (desde las patas hasta el punto más alto del omóplato) y de 40 cm para las hembras”, destacó el sitio especializado de Purina acerca de este animal que no ladra, pero aúlla o canta como “una sirena de emergencia”.

A pesar de tener una esperanza de vida promedio de 12 a 14 años, estos perros tienden, en los últimos años de vida, a ser sedentarios y eso puede acompañarse con problemas como el sobrepeso. En este caso, se recomienda visitar a un especialista en nutrición animal o veterinario que pueda confeccionarle una estricta dieta alimentaria para evitar complicaciones de su salud.

Como cada raza es diferente y es un mundo aparte, el Basenji se erige como una de las más particulares por su forma de expresarse, con escasos ladridos para alertar a su dueño y un comportamiento notable, imperceptible, que no le ocasionará algún problema adicional a su dueño que lo adoptará como un integrante más de la familia.

Las particularidades de la rasa Basenji

Además de todo lo expuesto, los Basenji se asimilan a los gatos en cuanto a su limpieza corporal. Bajo ese punto, constantemente se están acicalando y muestran esa particularidad que los distingue de otros canes. Por otra parte, su pelaje no produce alergia, su sistema inmune es fuerte y no posee enfermedades hereditarias.

Con todo lo expuesto, esta raza canina se transformó en una de las más solicitadas. Al igual que con los gatos, este ejemplar deberá ser monitoreado por un veterinario o especialista periódicamente para constatar cómo lleva a cabo su alimentación y verificar su estado corporal.

LA NACION