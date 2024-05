Cómo preparar la pasta dorada, un alimento a base de cúrcuma apta para perros y gatos

Escuchar

La alimentación es un pilar fundamental para la salud de humanos y de los animales. Al llevar a cabo un plan alimenticio adecuado, con sus respectivos nutrientes y vitaminas, el cuerpo funcionará de manera correcta y así se evitarán lesiones o enfermedades que puedan dañar la integridad física.

Además de los productos tan reconocidos como la carne, pollo, pescado, existen otras variantes que le dan un toque diferente a las comidas y son de vital importancia, como por ejemplo, la cúrcuma. Esta planta herbácea, procedente del sur de la India, tiene numerosos beneficios como la reducción de la inflamación, así como también sanear la salud digestiva y proteger el sistema inmunológico.

A raíz de estos motivos, la cúrcuma no solo es beneficioso para los humanos, sino que también para nuestras mascotas que están acostumbrados a ingerir alimentos balanceados, sin innovar ni explorar otros alimentos que pueden complementar su dieta.

La cúrcuma es un aliado fundamental para la dieta de nuestros animales (Fuente: Pexels)

En diálogo con LA NACION, María Eugenia Giménez (M.P 806), médica veterinaria y capacitada en nutrición de perros y gatos, explicó cuál es la correcta aplicación de este ingrediente.

“La cúrcuma en la alimentación es bien tolerada, pero tiene una baja biodisponibilidad, esto quiere decir que no se consume por sí sola, sino que su utilización se debe dar en vehículos como el aceite o la combinación con la pimienta negra”, aclaró Giménez, quien, a su vez, indicó que antes de su aplicación se deberá consultar a un veterinario o especialista.

La pasta dorada es un alimento compuesto por cúrcuma y es apto para perros y gatos

Y, en la misma línea, agregó: “La cúrcuma tiene efectos antiinflamatorios o en pacientes con artritis. Una de las formas de uso en dietas naturales o caseras es mediante la preparación de la pasta dorada que se da con una mezcla entre este ingrediente principal con el aceite de coco y la pimienta”.

A su vez, la profesional aclaró que la cúrcuma “no debe ser espolvoreada por arriba de los alimentos”, debido a que no se aprovecharán sus beneficios y aclaró que la lupa debe estar puesta en los felinos que experimentan la neofobia. “Los gatos a lo que no conocen le tienen fobia. Si nunca en la vida tuvieron contacto con la cúrcuma, al espolvorearla sobre el alimento va a generar un efecto que se llama aberración, el cual va a estar asociado sobre su comida y no van a querer comerla más”, sostuvo.

Apto para perro y gato: la receta de la pasta dorada

La cúrcuma debe combinarse con otros ingredientes para amalgamarse y así generar una receta que puede ser ingerida por canes y felinos. A la hora de su preparación se deberá tener a mano cúrcuma en polvo, agua, aceite de coco y pimienta negra molida.

Paso a paso, la especialista indicó que la preparación durará aproximadamente 20 minutos y se podrá almacenar en un frasco o bolsa hermética durante dos o tres semanas en la heladera.

En una olla verter una taza de agua y media taza de cúrcuma en polvo.

A fuego medio, durante 10 minutos, se deberá revolver.

En caso de que la mezcla tome una apariencia “pastoza” se deberá agregar un poco más de agua para modificar su conformación. Apagar el fuego.

Agregar una cucharadita de pimienta negra molida y dos cucharadas soperas de aceite de coco.

Mezclar e integrar. Al finalizar, colocar la preparación en un frasco de conserva o bolsa hermética.

Usar un cuarto de cucharadita a razón de 5 kilos de peso del animal.

Conservar durante dos o tres semanas.