Las mascotas son parte esencial de muchas familias en todo el mundo, ya que su presencia les proporciona amor y satisfacción a las personas que deciden hacerlos parte de su vida. En muchas oportunidades, se los considera como hijos humanos, por lo que sus dueños buscan proporcionarle las mejores atenciones para que se sientan cómodos y seguros. Es por eso que a la hora de viajar con ellos es importante tener en cuenta cuáles son los requisitos.

Para los que desean realizar un viaje en avión, ya sea al exterior o por el interior del país, deben saber que hay ciertas reglas para que este traslado puede realizarse junto a las mascotas, por lo que si algo no está en regla, la aerolínea no permitirá que el perro o gato en cuestión realice viaje.

Las mascotas tienen que tener las vacunas necesarias y obligatorias

Paso a paso, cómo viajar con su mascota en un avión

Para comenzar, es fundamental definir la aerolínea por medio de la cual va a realizar su viaje, por lo que en las páginas oficiales de cada empresa se debe averiguar si existe la opción de volar junto a las mascotas.

Esto tiene que ver con que hay ciertas vacunas que el animal debe tener a la hora de subir al avión, por lo que si no se aplicaron y no figuran dentro de su esquema puede ser un riesgo para realizar el viaje. Por otro lado, en caso de que no tenga algo que requiera el país al que se traslada, puede tener que quedarse y perderse la aventura familiar.

Según se especifica en varias aerolíneas, la edad mínima permitida de la mascota para realizar el viaje es de 12 semanas , excepto para viajes desde/hacia Estados Unidos que es de 16 semanas.

, excepto para viajes desde/hacia Estados Unidos que es de 16 semanas. El peso máximo permitido para transportar por mascota es de 9 kilos con contenedor incluido.

con contenedor incluido. Las mascotas deberán trasladarse en un contenedor/ jaula que esté provisto por el pasajero.

que esté provisto por el pasajero. El servicio está sujeto a disponibilidad en cada cabina.

La edad mínima permitida para el viaje es de 12 semanas

Es crucial consultar la documentación necesaria y condiciones para que la mascota pueda viajar.

Averiguar sobre las restricciones del destino al que se viaje, puesto que cada país puede establecer distintas restricciones de sanidad.

Un detalle a tener en cuenta es que en algunas aerolíneas las personas que tienen un perro o gato como animal de apoyo emocional pueden viajar sin costo alguno, únicamente en vuelos nacionales, siempre y cuando se tenga el documento de acreditación del animal y un certificado de salud.

Es importante saber que el animal de asistencia no podrá presentar signos de enfermedad, agresividad y, en general, tener un evidente riesgo para los demás pasajeros. Asimismo, aunque se encuentre en buenas condiciones de salud, deberá viajar con un bozal.

Cómo debe viajar un perro en auto en Argentina

Según estipula la Ley N° 4.078 de Protección y Bienestar Animal, y su decreto reglamentario N° 163/2018, las mejores recomendaciones son:

La mascota debe viajar en el asiento trasero del vehículo, con un arnés de seguridad o en una jaula de transporte homologada.

del vehículo, con un arnés de seguridad o en una jaula de transporte homologada. Se debe llevar el carnet de vacunación al día y en regla.

Los vehículos que transporten animales deben estar en buenas condiciones higiénicas, contar con una ventilación adecuada y no tener más animales de los permitidos.

En el caso de que se desee transportar un animal peligroso, es obligatorio que vaya atado con un bozal adecuado y en una jaula de transporte homologada.

En viajes largos, se recomienda parar y descansar cada dos horas. De todas formas, si el viaje es de 300 o 400 kilómetros, puede no llegar a ser necesario detenerse.

De todas formas, si el viaje es de 300 o 400 kilómetros, puede no llegar a ser necesario detenerse. Se debe llevar agua para que el animal tenga durante el viaje.

para que el animal tenga durante el viaje. Es importante colgar una medalla identificatoria con el nombre de la mascota, de su propietario y un teléfono de contacto.

con el nombre de la mascota, de su propietario y un teléfono de contacto. Se recomienda evitar que la mascota tenga el estómago lleno por riesgo a mareos y vómitos.

