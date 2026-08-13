¿Dormís con tu gato? Qué dice la ciencia sobre ese comportamiento

Para muchas personas, dormir junto a su perro o gato forma parte de la rutina. Cuando llega la noche, las mascotas se acomodan a los pies de la cama, junto a sus dueños o incluso sobre la almohada, y permanecen allí hasta la mañana siguiente.

Si bien dormir con una mascota puede aportar beneficios emocionales, también implica ciertos riesgos que dependen de la salud del animal, la higiene, las características de la persona y el comportamiento de ambos. Por este motivo, los especialistas recomiendan analizar cada situación particular y mantener al día determinados cuidados veterinarios antes de convertir la cama en el lugar habitual de descanso de la mascota.

Uno de los principales motivos por los que las personas permiten que sus mascotas duerman junto a ellas es la sensación de compañía. La cercanía física puede reforzar el vínculo construido durante el día y, en algunas personas, generar una mayor percepción de tranquilidad y seguridad durante la noche.

Veterinarios aconsejan que el animal tenga su propia cama para dormir (Foto: Pexels)

Desde el centro veterinario Provet señalan que compartir la cama puede mejorar el vínculo entre el animal y su tutor, y que algunas personas incluso sienten que descansan mejor cuando tienen cerca a su mascota. Sin embargo, los beneficios percibidos no significan que la experiencia sea igual para todos. Un animal que se mueve constantemente, ocupa gran parte de la cama, ronca o se levanta varias veces durante la noche también puede provocar interrupciones y afectar el descanso.

Por ese motivo, la calidad del sueño debería ser uno de los factores a observar. Si compartir la cama provoca despertares frecuentes o impide descansar adecuadamente, puede ser conveniente buscar otra alternativa, como colocar una cama para la mascota dentro de la misma habitación.

¿Cuáles son los riesgos de dormir con perros y gatos?

Uno de los principales puntos a considerar es la higiene. Los animales están en contacto con el suelo y con diferentes superficies a lo largo del día, sobre todo aquellos perros que realizan paseos frecuentes o gatos que tienen acceso al exterior. Según explican los veterinarios de Provet, una mascota puede transportar parásitos externos como pulgas y garrapatas, que luego pueden quedar entre las sábanas.

Por esta razón, mantener actualizado el esquema de desparasitación indicado por el veterinario es sumamente importante si se lleva adelante este hábito de dormir con animales en la cama.

¿Por qué no se recomienda dormir en la cama con las mascotas?

También deben considerarse las alergias, ya que la caspa, el pelo y otros alérgenos asociados con perros y gatos pueden acumularse entre las sábanas, almohadas y colchones. En una persona sensible, esa exposición prolongada durante varias horas podría favorecer o agravar molestias.

Otro aspecto son los microorganismos que los animales pueden transportar. Si bien convivir con una mascota no significa automáticamente desarrollar una enfermedad, una buena higiene y los controles veterinarios regulares ayudan a disminuir riesgos.

Entre algunas de las prácticas más importantes a llevar a cabo se encuentran: lavar todas las semanas la ropa de cama, mantener limpios los espacios utilizados por la mascota y prestar atención a cualquier cambio en su estado de salud.