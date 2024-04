El extraño caso del perro negro que se volvió totalmente blanco en dos años

Escuchar

En el marco del Día del Animal, este lunes 29 de abril, en las redes se viralizaron diferentes historias de mascotas, las cuales muchas de ellas resultaron ser conmovedoras y hasta generaron conciencia acerca de algunas enfermedades que podrían afectarlos. En sintonía con esto último, la imagen de Buster, un perro de los Estados Unidos, se dio a conocer por diferentes plataformas virtuales tras ser el protagonista de un extraño hecho. A pesar de haber nacido negro, en dos años su pelaje se volvió blanco. ¿Qué causó esto?

Este extraño sucedo conmovió a los usuarios de las redes, quienes en su mayoría desconocían la enfermedad que padecía Buster y la cual le provocó este cambio de color en su pelaje. Según explicó su dueño, Matt Smith en Reddit, su mascota padece de vitiligo, que manifiesta el cambio de pigmentación de las células a manchas blancas. Esta afección es común en seres humanos, pero hasta el momento no todos sabían que los animales también pueden contraerla.

Buster comenzó a presentar manchas blancas hasta que cambió todo el tono de su pelo en dos años (Fuente: TallyMatty)

En las dos imágenes que publicó Smith, comparó el antes y el después de su perro. En la primera aparece en un tono oscuro y en la segunda completamente diferente. “Mi hijo Buster de cuatro años cambió completamente de negro a blanco en el transcurso de los últimos dos años y medio”, escribió.

Y agregó: “Buster tiene la afección cutánea vitíligo: provoca la despigmentación de la piel (y del pelaje)”. De inmediato, varios usuarios reaccionaron con sorpresa por esto y otros tantos lo compararon con el cantante Michael Jackson, que también presentaba de lo mismo.

Según explicó el oriundo de Oklahoma City, su perro empezó a manifestar manchas blancas en la barbilla y en la boca. Más tarde estas se expandieron a todo su cuerpo. “Perdería su pelaje negro y le aparecería nuevo pelaje blanco. Así que hubo un momento en el que se estaba quedando calvo en algunas zonas hasta que le creció el pelaje blanco, fresco y esponjoso”, relató.

El proceso de cambio de Buster tardó dos años (Fuente: TallyMatty)

El vitiligo no es una enfermedad que cause dolencias en los perros y gatos, gracias a las diferentes pruebas que se realizaron en favor de conocer más de ello. Simplemente, su pelo cambiará de color, pero no los afectará de otra manera. Algunas razas que pueden sufrir este mal son: los Rottweiler, los Dachshund y el pastor inglés.

LA NACION