Eva, veterinaria: “Los gatos no expresan el calor como los perros o las personas; hay que aprender a leer sus señales”

Los gatos poseen una particularidad biológica que dificulta la detección temprana de malestares durante las jornadas de calor intenso. A diferencia de otras especies, estos animales no exteriorizan su incomodidad de manera evidente. Según Eva Sánchez-Paniagua, veterinaria de Clinicanimal, la clave para garantizar el bienestar reside en el conocimiento profundo de las rutinas habituales de cada felino. El cuidador debe observar con atención cualquier desvío de la conducta normal para diferenciar una respuesta térmica adaptativa de una señal de alerta real.

Sánchez-Paniagua explica en La Vanguardia que, durante el verano, resulta habitual que los gatos reduzcan su nivel de actividad, pasen más tiempo en reposo o busquen sitios frescos. Estos cambios no representan necesariamente un problema de salud. Si el animal mantiene su consumo de agua y comida, utiliza su arenero, se acicala con normalidad y atiende a los estímulos del entorno, la adaptación térmica progresa de manera correcta. El riesgo surge cuando aparece apatía, pérdida de apetito, vómitos, debilidad o jadeos. La especialista enfatiza que la respiración con la boca abierta constituye una señal de alarma que exige atención profesional inmediata. Un gato con calor puede modificar sus hábitos, pero mantiene siempre la conexión con su entorno y reacciona a los estímulos externos.

El acceso a zonas de sombra, una ventilación suave y la libertad de movimiento son cosas fundamentales para el gato

El intento de refrescar a los animales mediante métodos humanos causa estrés innecesario. La profesional advierte contra el uso de agua fría, las duchas forzadas o el corte excesivo de pelo sin indicación médica previa. El manto cumple una función protectora esencial en la termorregulación felina. La estrategia ideal consiste en ofrecer opciones antes que imponer medidas. El acceso a zonas de sombra, una ventilación suave y la libertad de movimiento permiten que el gato gestione su propia temperatura corporal de forma eficiente.

La hidratación requiere un enfoque estratégico: la veterinaria recomienda colocar diversos bebederos en áreas tranquilas, lejos del comedero y del arenero, para fomentar la ingesta de líquidos. Muchos gatos prefieren recipientes anchos que evitan el roce de los bigotes con los bordes. El uso de fuentes de agua en movimiento atrae el interés del felino, aunque exige una limpieza constante para garantizar la higiene. El alimento húmedo también funciona como un complemento valioso para hidratar al animal, siempre bajo supervisión nutricional.

La hidratación es fundamental para que los gatos no sufran un golpe de calor unsplash

En cuanto al juego, resulta fundamental ajustar la intensidad y el horario, ya que las sesiones cortas durante las primeras horas de la mañana o al final del día evitan el sobreesfuerzo. Los juguetes ligeros o los dispensadores de alimento estimulan la mente sin agotar físicamente al ejemplar. Si el gato muestra fatiga o respira con rapidez, el cuidador debe detener la interacción de inmediato.

La organización del hogar cobra relevancia durante la temporada estival, donde bajar las persianas durante las horas pico, ventilar la casa en los momentos de menor temperatura y restringir el acceso a zonas sofocantes mejora notablemente la calidad de vida del gato. La seguridad en ventanas y balcones exige un control riguroso para prevenir escapes o caídas accidentales. En hogares con varios animales, los recursos esenciales como el agua o los lugares elevados ganan valor y pueden generar tensiones. Repartir estos elementos por la casa evita conflictos territoriales y asegura que cada individuo disponga de su espacio de descanso.