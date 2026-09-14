Argentina tiene definidos tres amistosos para la fecha FIFA: Bolivia, Burkina Faso y Benín, con Messi todavía en duda

La Asociación del Fútbol Argentino tiene prácticamente definido el cronograma de partidos para la fecha FIFA que tendrá lugar entre el lunes 21 de septiembre y el martes 6 de octubre, aunque todavía resta la confirmación oficial. Será la primera actuación del equipo después del segundo puesto en la Copa del Mundo, el penúltimo llamado antes de que venza el contrato de Lionel Scaloni y con una duda todavía abierta: si Lionel Messi integrará o no la lista, que tampoco fue oficializada.

El anuncio estaba previsto para la semana anterior, pero desde la AFA decidieron postergarlo porque buscaban asegurarse que los encuentros cumplieran con todos los requisitos necesarios para ser considerados partidos internacionales “clase A”. La condición era clave: de eso dependía que sirvieran para descontar las sanciones que la FIFA impuso después de la final del Mundial ante España.

Leandro Paredes y Thiago Almada deberán cumplir sanciones: diez fechas el volante y una el mediapunta Yuki Iwamura - AP

Ese era, justamente, uno de los principales objetivos de la AFA al armar esta serie de amistosos. Leandro Paredes recibió diez fechas de suspensión; Nahuel Molina, ocho; Thiago Almada, una, mientras que Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico, fue castigado con tres. La intención es que todos puedan empezar a cumplirlas cuanto antes, sobre todo porque todavía no está definido qué competencia oficial tendrá Argentina en los próximos años. La selección ya tiene asegurada su participación en el Mundial 2030 por ser uno de los países anfitriones de los partidos inaugurales, junto con Uruguay y Paraguay, y todavía no está resuelto si deberá disputar las eliminatorias.

En principio, los tres amistosos tendrían validez para las sanciones. Los rivales, además, seguirán una lógica que se repitió durante buena parte de los últimos años: selecciones de poco peso y todas ubicadas por debajo del puesto 50 del ranking FIFA. Aunque cada equipo puede disputar hasta cuatro encuentros durante este llamado, Argentina finalmente jugaría tres.

La lista de Lionel Scaloni todavía no fue oficializada: se presume que mantendrá la base del Mundial AFA

El primero sería ante Bolivia, que estuvo cerca de conseguir la clasificación al último Mundial a través del repechaje. Después de vencer 1-0 a Surinam en las semifinales, perdió 2-1 frente a Irak en la definición y se quedó afuera. Actualmente ocupa el puesto 77 del ranking FIFA y ante Argentina tendrá además el estreno de Óscar Villegas, exentrenador de Always Ready.

El encuentro está previsto para el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. En la era Scaloni, Argentina enfrentó cinco veces a Bolivia y ganó siempre: 2-1 en La Paz por las eliminatorias rumbo a Qatar; 4-1 en Cuiabá por la Copa América 2021; 3-0 en Buenos Aires por las mismas eliminatorias; 3-0 nuevamente en la altura, ya camino al Mundial 2026, y 6-0 en la revancha en 2024.

El último partido ante Bolivia terminó 6 a 0 en el Monumental, con tres goles de Lionel Messi y uno de Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Thiago Almada Natacha Pisarenko - AP

Córdoba sería también la sede del segundo compromiso, esta vez ante Burkina Faso. El 62º del ranking FIFA tampoco estuvo lejos de llegar al Mundial. Terminó segundo de Egipto en el Grupo A de las eliminatorias de África, con una sola derrota, pero luego quedó eliminado por diferencia de gol en la clasificación entre los mejores segundos y no alcanzó la instancia decisiva que terminó llevando a la República Democrática del Congo al repechaje.

Aunque no es un rival demasiado conocido, Burkina Faso cuenta con varios futbolistas que juegan en ligas importantes de Europa, especialmente en defensa y ataque, y suele ser un equipo competitivo a nivel continental. El partido se disputará el sábado 3 de octubre y será el primero de la historia entre ambos seleccionados.

Lionel Messi ya anunció su retiro de la selección, pero en la AFA se ilusionan con que pueda despedirse ante el público argentino Aníbal Greco - La Nación

La última parada para el equipo de Scaloni será ante el adversario de menor ranking de los tres: Benín está en el puesto 93 y es dirigido por Gernot Rohr, el entrenador alemán que condujo a Nigeria en el Mundial de Rusia 2018. No consiguió superar la fase de grupos de las últimas eliminatorias africanas y también tendrá su primer enfrentamiento con Argentina.

Ese duelo se jugará el martes 6 de octubre en el Monumental y marcará el cierre de una serie de amistosos que empezará a dar algunas señales sobre el nuevo ciclo después del Mundial.

Porque después quedará una sola fecha FIFA dentro del actual contrato de Scaloni. Será entre el 9 y el 17 de noviembre, todavía sin sedes ni rivales confirmados. Después de eso, salvo que antes haya una renovación, vencerá el vínculo del entrenador que dirige a la selección desde septiembre de 2018.