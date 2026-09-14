Sydney Sweeney responde a las críticas por desnudarse en un anuncio de apuestas deportivas

Aunque sorprenda con sus decisiones, la actriz Sydney Sweeney (Spokane, Washington, 29 años) está convencida de todo lo que hace y decidida a defenderlo. La intérprete, que se hizo famosa como la controvertida Cassie en la serie Euphoria, es ya casi tan conocida por este papel como por las campañas publicitarias para las que cede su imagen, y que siempre dan que hablar. En la última, un anuncio para la aplicación de apuestas deportivas Novig lanzado el pasado 9 de septiembre, la presencia de Sweeney practicando los deportes estadounidenses más populares, como el baloncesto o el fútbol americano, probablemente habría pasado desapercibida si no fuera porque aparece desnuda. “Deportes, deportes, deportes”, repite durante parte del video del anuncio, que no llega al minuto, pero en el que su falta de ropa es como el elefante en la habitación: imposible ignorarlo. “Just Sports” [“solo deportes”, en español], reza el claim del anunciante, perfectamente consciente de que el elefante sería la clave del éxito de su campaña. Tras varios días de críticas por parte de quienes han interpretado el anuncio como una sexualización de la mujer en el deporte, su protagonista ha decidido responder a través de su perfil de Instagram (25,7 millones de seguidores) con una serie de historias en las que se ve a mujeres y hombres, deportistas profesionales, posando desnudos en la portada de la revista estadounidense ESPN.

La tapa de ESPN Magazine, protagonizada por Serena Williams en 2009, una de las imágenes que posteó Sydney Sweeney para defenderse de las críticas a su último comercial ESPN Magazine

La repercusión del anuncio, que la misma actriz compartió el día del lanzamiento en su perfil de Instagram, ayudando a su viralidad, fue casi inmediata. Solo en los comentarios al posteo, muchas atletas y deportistas han aprovechado para mostrar su descontento por lo que consideran un paso atrás en la representación de las mujeres que practican deportes. “Hemos pasado años luchando para ser vistas y respetadas por nuestro talento, fuerza y logros, no reducidas a nuestros cuerpos”, se lamentaba recientemente una usuaria, en la misma línea que muchas otras, quienes aseguran sentirse tristes y enfadadas por las imágenes de Sweeney desnuda. En la sucesión de comentarios al anuncio cuesta encontrar a quienes opinen otra cosa, salvo excepciones, como una mujer que habla de “honrar el derecho de una mujer a elegir cómo presentar su cuerpo”. “Después de todo, fue su elección”, escribe.

En los últimos días, además, las críticas han dejado de venir solo de parte de las deportistas anónimas. Profesionales en actividad se han pronunciado sobre la campaña de Novig para echarla por tierra. Entre ellas, la nadadora australiana Ariarne Titmus, quien en su perfil de Instagram expresó su “rabia” al ver el video de la campaña en una publicación que ya no se encuentra disponible y que recoge The Guardian. “No solo es una cachetada en toda la cara para todas aquellas mujeres que han dedicado su vida a perfeccionar su oficio, sino también para todas aquellas que disfrutan del deporte por lo que realmente es: trabajo en equipo, amistad, dedicación, excelencia, unidad... ¿Cómo podemos vivir en un mundo en el que sigue existiendo la mercantilización del cuerpo de la mujer y la sexualización del deporte femenino?“, ha reflexionado la cuatro veces campeona olímpica, retirada a los 25 años, en octubre de 2025.

En un tono más irónico, otras deportistas han querido evidenciar lo que consideran erróneo o irreal de la campaña de la actriz. La gimnasta estadounidense Gracie Kramer ha publicado en su Instagram un video en el que se la ve entrenando y compitiendo con el siguiente texto: “No sé cómo cree Sydney que es el deporte, pero en realidad es así”. A ella la han seguido la nadadora Lani Pallister, la velocista Bree Rizzo e incluso el perfil en la misma red social del Instituto Australiano del Deporte, que ha publicado un video de sus deportistas en tiro con arco, gimnasia, boxeo, sóftbol y otras disciplinas junto al texto: “El deporte es esto”. Siguiendo la misma tendencia, se han pronunciado en sus redes la waterpolista australiana Tilly Kearns, quien asegura “odiar” el anuncio, y la boxeadora Skye Nicolson, de la misma nacionalidad.

A todas ellas ha parecido responderles la actriz de Euphoria a través de sus historias, que empezó a publicar este domingo 13 de septiembre. Sin ningún texto añadido que pudiera explicar su postura, la intérprete, sabedora de que una imagen vale más que mil palabras, ha publicado primero una foto de la portada de la tenista Serena Williams en la revista ESPN Magazine, en concreto de su edición especial, conocida como The Body Issue, en la que la publicación muestra a deportistas de élite posando tan desnudos como ella en el anuncio de la aplicación de subastas. A la portada de Williams, que es de 2009, le siguen las de la luchadora profesional Ronda Rousey, la jugadora de baloncesto Sue Bird y la futbolista Megan Rapinoe y la de la tenista Caroline Wozniacki, así como las portadas para la misma revista de varios hombres deportistas, como las de los jugadores de fútbol americano Myles Garrett y Rob Gronkowski o la que la revista dedicó a la línea ofensiva de los Philadelphia Eagles.

A pesar de este contraataque, ya hay quien ha señalado que la comparación de todo este panel de deportistas con su aparición en el anuncio de Novig no es exactamente válida: “Que pienses que The Body Issue de ESPN es comparable a esta campaña muestra lo perdida que estás. Que atletas elijan posar desnudas en una publicación celebrando la fuerza, el poder y la capacidad de los cuerpos deportivos de élite no es lo mismo que usar a una actriz convencionalmente atractiva y sexualizada junto a equipos deportivos para vender un producto de juego”, ha escrito otra usuaria en un comentario al posteo con el polémico video en el perfil de Sweeney, que hoy ya acumula un millón de “me gusta”.