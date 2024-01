escuchar

La creciente expansión de mascotas en los hogares ha provocado mayor alegría en las familias, pero también un riesgo más grande de sufrir su pérdida. Puede suceder que el animal de compañía haya muerto inesperadamente, se haya escapado o haya tenido que ser sacrificado luego de una enfermedad terminal, dolorosa y prolongada. En cualquier caso, perder a una mascota es difícil debido a que se trata de un amor incondicional sin altibajos que, además, afecta ciertas rutinas cotidianas, algo que puede desmoronar a los dueños.

Jamás se debe subestimar ni comparar la m,uerte de una mascota con la de un ser humano debido a que el dolor es intransferible

Frente al último adiós de una mascota, lo más importante es mostrarse comprensivo y nunca subestimar el sentimiento del otro, debido a que “sólo” se trata de un animal y no de una persona. Aquí no valen los prejuicios propios, el consuelo se asienta en una empatía auténtica frente al dolor ajeno para que los amigos no sientan que deben ocultar su tristeza frente a la pérdida de su perro o su gato.

El mejor apoyo no sólo será acompañarlos para ofrecer una escucha activa de, por ejemplo, los recuerdos de la mascota y estar con ellos aliviándoles quizás trámites relacionados con lo sucedido, sino también tener unas palabras amables para expresarles que comprendemos su dolor y que le damos la entidad que merece en el sentido de que nos importa.

Aquí una serie de veinte alternativas para inspirarse y pronunciar las frases adecuadas que serán de gran consuelo para quien sufre la pérdida.

“ El dolor intenso que sientes está directamente relacionado con la cantidad de amor que le tenías a tu mascota . Confía en que, con el tiempo, el intenso dolor volverá a convertirse en sentimientos de amor y aprecio. Encuentra la gratitud en esos inmensos sentimientos”.

. Confía en que, con el tiempo, el intenso dolor volverá a convertirse en sentimientos de amor y aprecio. Encuentra la gratitud en esos inmensos sentimientos”. “Perder una mascota te hace apreciar más el tiempo que tienes con la siguiente. Más aprecio equivale a más amor por todos los animales que aún están por llegar. Cada mascota merece el mayor amor posible”.

Cada mascota merece el mayor amor posible”. “Cuando la pérdida te parezca injusta, recuerda que cuando amas a alguien o algo, nunca tendrás suficiente tiempo para dedicarlo. Ni siquiera toda una vida sería tiempo suficiente. Y hay belleza en esa cantidad de amor ”.

”. “Cada vez que pierdo una mascota, se lleva un pedazo de mi corazón. Cada nuevo animal que llega a mi vida me regala un pedazo de su corazón. Si vivo lo suficiente, todos los componentes de mi corazón serán una mascota y seré tan generoso y cariñoso como ellos”.

Si vivo lo suficiente, todos los componentes de mi corazón serán una mascota y seré tan generoso y cariñoso como ellos”. “Tal vez los perros viven tan poco para que los humanos podamos pasar muchas vidas con ellos acompañándolos antes de que también dejemos la Tierra”.

acompañándolos antes de que también dejemos la Tierra”. “A los ojos de tu perro, pasaste siete veces más tiempo con ellos del que uno registra . ¡Qué suerte tuvieron de haber sido amados tanto y durante tanto tiempo!”.

. ¡Qué suerte tuvieron de haber sido amados tanto y durante tanto tiempo!”. “Estoy pensando en vos y en tu familia durante este momento difícil. Sé lo especial que era su mascota para ustedes ”.

”. “Espero que nunca te olvides, a pesar de este dolor, de los buenos recuerdos juntos, sé que hay muchos entre ustedes ”.

”. “Si bien no hay nada que pueda decir para aliviar tu dolor, espero que sepas que estoy aquí para ayudarte ”.

”. “Los perros mueren. Pero los perros también viven. Hasta que mueren, viven. Viven vidas valientes y hermosas. Protegen a sus familias. Y nos aman. Y hacen que nuestras vidas sean un poco más brillantes. Y no pierden el tiempo temiendo el mañana ”.

”. “ Si no fuera por los perros, ¿cómo sabríamos el significado del amor incondicional? ”.

”. “Si no hay mascotas en el cielo, cuando muera, quiero ir a donde ellos fueron ”.

”. “ Si hay un cielo, es seguro que nuestros animales estarán allí. Sus vidas están tan entrelazadas con las nuestras que se necesitaría más que un arcángel para desenredarlas”.

Sus vidas están tan entrelazadas con las nuestras que se necesitaría más que un arcángel para desenredarlas”. “A todo el mundo se le enseña que los ángeles tienen alas, pero los afortunados descubrimos que tienen cuatro patas ”.

”. “Lo que una vez disfrutamos y amamos profundamente nunca podremos perderlo, porque todo lo que amamos profundamente se convierte en parte de nosotros ”.

”. “Nuestras queridas mascotas nos enseñan más de lo que podríamos haber esperado y nos aman más de lo que podríamos haber esperado”.

y nos aman más de lo que podríamos haber esperado”. “Los perros llegan a nuestras vidas para enseñarnos sobre el amor y la lealtad ”.

”. “El vínculo entre una mascota y un humano es sagrado y cuando una mascota se va, una parte de nosotros se va con ella ”.

”. “ Tu mascota fue realmente un rayo de luz , me siento muy afortunado de poder pasar algo de tiempo con ella”.

, me siento muy afortunado de poder pasar algo de tiempo con ella”. “Tu mascota hizo que el día de todos fuera más brillante. Echaremos mucho de menos su espíritu amable y dulce”.

Unas palabras acertadas pueden servir de gran consuelo para quienes atraviesan la pérdida de su animal de compañía

Una opción también válida y compasiva es enviar o decir una frase de una personalidad reconocida que se refiera a la generosidad de las mascotas:

“Toda su dulce y peluda vida, siempre cerca de mí, sin molestarme nunca y sin preguntarme nada”, Pablo Neruda.

“El tiempo que se pasa con un gato nunca se desperdicia”, Sigmund Freud.

“Un hogar sin gato, y un gato bien alimentado, bien mimado y debidamente reverenciado, tal vez sea un hogar, pero ¿cómo puede demostrar el título?”, Mark Twain.

“Anhelamos un afecto totalmente ignorante de nuestras faltas. El cielo nos lo ha concedido en el apego canino acrítico”, George Eliot.

“Hermanos y hermanas, les pido que tengan cuidado de no darle su corazón a un perro para que lo desgarre”, Rudyard Kipling.

