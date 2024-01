escuchar

La salud de nuestras mascotas y un tema muy particular y delicado. Cuidar de un perro o un gato, por nombrar a los más comunes dentro del hogar, no solo se basa en una buena alimentación y mantenerlos en actividad, sino que también demanda controles periódicos con el veterinario y actuar rápido cuando tienen alguna enfermedad o dolencia en particular.

Al respecto, hoy nos centraremos en algunas alternativas y recomendaciones que hacen referencia a los perros y gatos, cuando estos padecen algún tipo de inflamación. Al respecto, la veterinaria Laura González señala que existen diferentes tipos de inflamación, algunas “pueden causarse por una infección o por un golpe” y además remarca que “tampoco se tratan de la misma forma”.

Antiinflamatorios naturales para perros y gatos

En este marco, González hace referencia que, además de recurrir al veterinario cuando nuestra mascota sufre de algún tipo de inflamación, viene bien saber que existen antiinflamatorios naturales que se pueden utilizar en perros y gatos. Se trata de complementos que podemos tener en cuenta para aliviar la afección de nuestros compañeros y que te presentamos a continuación.

El primero en la lista es el jengibre que tiene propiedades antiinflamatorias “por sus componentes bioactivos”, comentó la veterinaria. Está recomendado para utilizar en perros con osteoartrosis, gingivitis o hasta para combatir el mal aliento.

El otro antiinflamatorio natural recomendado es la raíz de Harpagofito, que también es conocida como Garra del diablo. En este caso, González lo recomienda para perros y gatos que sufren “cualquier proceso de degeneración articular” y posee propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.

Finalmente, la profesional en salud animal hace referencia al Omega 3 que está indicado principalmente en mascotas que padecen artrosis o reumatoides. En este caso, alimentos como la caballa o el atún, el aceite de algunos pescados, el aceite de oliva o aquellos que se obtienen de las almendras son utilizados como antiinflamatorios.

De todos modos, más allá de estos beneficios, la veterinaria Laura González recomienda primero la consulta con el especialista para que examine a nuestra mascota correctamente y llegue a un diagnóstico y tratamiento acertados.

