Maltrato animal: rescataron 17 caniches de un criadero ilegal de perros en la Ciudad

Otro caso de maltrato animal en un criadero ilegal. Cerca de dos docenas de perros fueron rescatados hoy por el personal de la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad tras un allanamiento junto a la División Canes y al Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) en una vivienda ubicada en Tonelero al 7000, donde una pareja de adultos se dedicaba a criar perros raza Caniche para luego ofrecerlos a la venta por una página de internet.

“El caso se inició por la denuncia de vecinos y, tras la investigación realizada por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal (MPF), se pudo determinar que los propietarios tenían a los animales en malas condiciones y que los comercializaban”, indicaron fuentes de la Policía de la Ciudad a LA NACION.

En total, 17 caniches fueron rescatados tras desbaratar el criadero ilegal de perros en el barrio porteño de Liniers.

Con intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental, a cargo del doctor Carlos Rolero Santurián y ante la Secretaría del doctor Ricardo Bomparola, y del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Número 2, del doctor José Beguelin, se dictó la orden de allanamiento a la vivienda. “Al ingresar, los efectivos observaron a los perros enjaulados, hacinados y en pésimas condiciones de higiene”, afirmaron autoridades de la fuerza policial porteña.

Asimismo, el personal veterinario que intervino detectó tumores en algunos de los perros y otras posibles enfermedades.

En consecuencia, el magistrado a cargo del caso dispuso trasladar a los 17 caniches encontrados a una ONG para su recuperación, e imputar a los propietarios por maltrato y crueldad animal.

En el operativo participó también la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad y la vivienda terminó siendo clausurada.

¿Qué puedo hacer en caso de maltrato o crueldad con animales?

Tenés que hacer la denuncia penal. El trámite es gratuito y los funcionarios están obligados a tomarla. Según donde vivas, podés hacerla:

En la comisaría más cercana al lugar donde ocurrió el hecho

En la fiscalía o UFI (Unidad Funcional de Instrucción)

En el Juzgado de instrucción

¿Puedo hacer la denuncia ante organizaciones protectoras de animales?

No, solo ante la autoridades que correspondan.

¿Qué puedo hacer si el hecho ocurre en la vía pública?

Llamá al 911. En Ciudad de Buenos Aires también podés llamar al 0800-333-47225 que es el teléfono del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad que funciona las 24 horas.

¿Qué puedo hacer si el hecho ocurre en un lugar privado?

Si el hecho sucede en una casa, galpón, quinta, etc. no ingreses. Identificá el lugar (calle, número, etc.) y a las personas y llamá al 911.

