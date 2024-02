escuchar

El 24 de febrero, tras más de tres años de relación y varias idas y vueltas, Candelaria Tinelli y Coti Sorokín darán el sí en un campo ubicado en la provincia de Buenos Aires y frente a 400 invitados. Sin duda alguna es uno de los casamientos más esperados del año y muchos están ansiosos por ver el vestido de la novia. Aunque los preparativos se mantienen bajo siete llaves, trascendieron un par de detalles, como por ejemplo que será pet friendly y que no podrán usarse los celulares. No obstante, en las últimas horas, el novio reveló el particular pedido gastronómico que le hizo su suegro, Marcelo Tinelli, para la boda.

En noviembre, durante el show que dio en el Gran Rex, Coti Sorokin le pidió casamiento a su novia delante de miles de personas y de sus dos perritos, Linda y Jesús. A partir de ese momento, toda la atención se posó en cómo, cuándo y dónde tendría lugar la unión. Primero trascendió que sería en marzo, pero luego se eligió, por motivos laborales del cantante, que la fiesta sea el 24 de febrero. En cuanto a la locación, en un principio se especuló que sería en Uruguay, pero más tarde se supo que se casarían en un campo de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, la lista de invitados está compuesta por 400 nombres.

Cande Tinelli y Coti Sorokin se casan el 24 de febrero en Buenos Aires instagram.com/cotioficial/

En reiteradas oportunidades, Marcelo Tinelli expresó su felicidad por el primer casamiento de una de sus hijas y aseguró que estaba “emocionado con eso”. Pero, ahora se supo uno de los pedidos que hizo como padre de la novia. ¿Quién lo expuso? Su yerno.

El fin de semana, el conductor mostró en las redes el almuerzo que compartió junto a Lelé y Coti, su pareja, Milett Figueroa, y varios amigos en su casa de Punta del Este. ¿El menú? Comida peruana, cocina que Marcelo experimenta bastante desde que empezó su relación con la actriz. Tan es así que el intérprete de “Nada de esto fue un error” reveló que su suegro no solo se volvió fan de estas preparaciones, sino que hasta pidió que las incluyeran en el menú del casamiento.

Coti Sorokín reveló que Marcelo Tinelli pidió incluir comida peruana en el casamiento (Foto: Instagram)

“Muy fan de todo lo peruano, el Marce. Me supera a mí con la fruta ampliamente”, sostuvo el cantante en la Storie que compartió en Instagram, junto a un emoji de una sandía. “Ahora come todo con limón, canchita y habla en neutro. Hasta nos pidió que en el casamiento haya comida peruana (fanatizado)”, sentenció.

Cande Tinelli mostró algunos preparativos de su casamiento con Coti y sorprendió con la invitación

El sábado, a una semana de su boda y tan solo horas antes de su despedida de soltera, Lelé Tinelli sorprendió a sus cuatro millones y medio de seguidores de Instagram al mostrar cómo es la invitación del casamiento. Se trata de un diseño en blanco con diversos dibujos de cosas que posiblemente se vean el 24 de febrero: desde un piano de cola hasta una rosa, pasando por un caballo, una copa de vino y dos perritos.

Cande Tinelli mostró la invitación de su casamiento (Foto: Instagram @candelariatinelli)

“Save the date (reserva la fecha) 24-2-24. Lelé & Coti. RSVP”, se pudo leer en la imagen que publicó Candelaria. Paralelamente, también dejó entrever bocetos de los outfits que usará en su casamiento, los cuales, según sus publicaciones, estarán a cargo de los diseñadores, Gustavo Pucheta y Fabián Paz.