La conmovedora despedida de un surfista a su perro tras 16 años juntos: “Te amo cabezón, te voy a echar de menos”

Hay historias que emocionan y, en esta oportunidad, la despedida de un perro se convirtió en una de ellas. En Santa Teresa, Costa Rica, el surfista Diego Jiménez encontró una manera muy especial de decirle adiós a Thai, su compañero de vida durante 16 años. Después de acompañarlo durante buena parte de su vida y de atravesar junto a él una batalla contra el cáncer, decidió rendirle un último homenaje en un lugar que tenía un significado especial para ambos: el mar.

Lejos de elegir un funeral convencional, Diego preparó una despedida con flores y pétalos y comenzó a remar hacia aguas más profundas con el cuerpo de su compañero sobre su tabla.

Diego se detuvo en medio del océano y acarició a Thai por última vez. Luego lo tomó entre sus brazos y se sumergió con él en el agua, en una última inmersión que resumió los años que habían compartido.

Diego Jiménez llevó a Thai hasta el mar para despedirlo después de 16 años juntos (Captura: Instagram @2infish)

Para Diego, el mar no era un lugar cualquiera. Thai había sido parte de su vida como surfista y, durante años, esperaba su regreso después de cada jornada en el agua. “Y ahí siempre, vigía, cuidando mis pasos, siempre buscándome en el mar, en cual pico estaba… Atento para recibirme después de surfear para jugar tus juegos favoritos religiosamente por tantos años”, recordó en un mensaje que compartió en sus redes sociales.

El surfista preparó la despedida de Thai con flores y pétalos (Captura: Instagram @2infish)

También le dedicó unas sentidas palabras y expresó: “Ahora estás en la luz, un plano infinito, estás en casa, tu misión se cumplió y lo hiciste como ninguno”. Además, evocó las veces que ambos se preparaban para ir a la playa: “¡Vamos! ¡Vamos a la playita papi!”.

El surfista describió ese lugar como parte inseparable de la historia que construyeron juntos. “Nos vemos pronto y nos sentimos siempre, en cada ola, en cada sunset, siempre en el mar, en la playa… Nuestra lugar, nuestro refugio y adicción”, escribió.

Diego recordó los momentos que compartió con Thai en el mar y en la playa (Captura: Instagram @2infish)

En esa misma línea, Diego agradeció a quienes conocieron y cuidaron a Thai a lo largo de su vida y pidió recordar su nombre con amor: “Recordemos con luz su nombre, honremos su alma y aprendamos de su espíritu”. Al final de su mensaje, dejó una última frase para su compañero de tantos años: “Te amo, cabezón, te voy a echar de menos”.