Las 10 razas de gatos más lindas, según un estudio

Cuando hay empatía con un gato no hay belleza canónica que pueda arruinar esa conexión. No importa si el felino es hermoso a los ojos de los demás, sino que ese vínculo nos ilumina la mirada y lo vemos bello.

Ahora bien, si te interesa que tus amigos se sorprendan al ver la belleza de tu gato, es interesante el siguiente estudio. En 2021, un equipo de investigadores de All About Cats Rescue, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York, realizó una investigación en la que determinaron los rasgos más proporcionados con los que pudieron definir un nivel de belleza.

Los científicos eligieron los rostros de las 46 razas, meticulosamente midiendo diversas características faciales en cada imagen. Estas mediciones abarcaron desde el largo y ancho de la cara hasta la distancia entre diferentes puntos clave, como las pupilas de los ojos, la boca y la nariz, así como la posición de las orejas y el mentón.

Basándose en los datos recopilados, se encontró una correlación entre la simetría facial y la proximidad al número áureo, que se considera la medida de la perfección estética. Este número, con raíces en la geometría, es un estándar de belleza universalmente reconocido, que representa la proporción ideal que se encuentra en la naturaleza y el arte. Aquí los diez más hermosos, según los cánones universales.

1. Norwegian Forest

También conocido como Skogkatt en Noruega, su país de origen, es una raza de gato de aspecto salvaje que evoca la belleza de los bosques nórdicos. Con su pelaje largo y espeso, su cola majestuosa y su expresión alerta, este gato es un verdadero símbolo de la naturaleza indómita y la elegancia nórdica.

El Norwegian Forest se distingue por su elegancia nórdica

2. Russian Blue

El gato azul ruso parece ser más grande de lo que es debido a su doble pelaje extremadamente denso y suave. Puede ser una buena opción para los dueños de mascotas con alergias porque no muda mucho pelo y produce niveles más bajos alérgenos que otras razas. Es originario de Rusia.

Originario de Rusia, el Russian Blue tiene el pelo tupido que se caracteriza por no mudar con frecuencia

3. Manx

Los gatos Manx sin cola son una de las razas de ronroneantes más distintivas que existen. También son uno de los tipos más antiguos de gatos domésticos. La falta de longitud en la cola es un defecto natural que no supone ningún problema.

Los Manx son gatos milenarios que caracterizan por no tener cola

4. Ragamuffin

Los Ragamuffin, llamados así porque son como unos muffins grandes y adorables, son animales enormes, musculosos, de constitución rectangular, pecho ancho y poderoso. Tienen una expresión dulce con grandes ojos en forma de nuez, orejas moderadas y copetudas y un pelaje semilargo glorioso y exuberante. El pelaje es suave, tiene una cola emplumada y mechones entre los dedos de los pies. Es originario de California, Estados Unidos.

Los Ragamuffin son felinos gigantes

5. Siberiano

Animales cariñosos y leales, el gato siberiano es un gran compañero, ya que se lleva muy bien con todo el mundo, incluidos los niños y otras mascotas. Además de su impresionante apariencia, les encanta que los abracen y la personalidad del gato siberiano es tan dulce que te encantará tenerlo cerca todo el tiempo. Nativo del este de Rusia, en concreto, Siberia, es posible que sea el resultado del cruce entre el gato europeo y el gato salvaje de los bosques siberianos. Su pelaje ha permitido que esta raza subsista más de mil años a casi 30 grados bajo cero.

El Siberiano sorprende con su gran pelaje que le ha permitido sobrevivir a temperaturas extremas Shutterstock

6. American Curl

Los rizos americanos son raros. Esta raza no se cría ampliamente y no existe desde hace mucho tiempo; en realidad, es la raza de gato más nueva que existe. El American Curl existe desde principios de los años 1980. El primero de estos gatos fue un gato callejero descubierto por una pareja estadounidense. Estos gatos eran extraordinarios no sólo por sus orejas rizadas hacia atrás, sino también por su carácter notablemente afectuoso y amigable. La pareja decidió adoptar al gato y, unos meses más tarde, nació una camada: la primera camada de gatitos con orejas rizadas hacia atrás. Si bien resultan adorables, las orejas del American Curl son sensibles, por lo que debes manipularlas con cuidado. Además, esta raza puede sufrir canales auditivos deformados o estrechados. Es aconsejable revisar periódicamente las orejas y limpiarlas.

Las orejas rizadas y delicadas del American Curl son su principal distinción

7. Selkirk Rex

Un gato de tamaño mediano a grande, la constitución de un Selkirk Rex comparte rasgos con otros gatos de la clase rex, que son los que portan la mutación genética para el cabello rizado u ondulado, como el Devon Rex o el Cornish Rex. Es sólido como el Cornish y robusto como el Devon, pero el cuerpo del Selkirk es más robusto que el de estos gatos delgados y tiene una cara redondeada en lugar de una estrecha con orejas puntiagudas. Su robustez, especialmente en las piernas, tiende a hacer que se parezca mucho a un británico de pelo corto rizado.

El pelo rizado del Selkirk Rex provoca la sensación de un gato despeinado

8. Siamés

El gato siamés, con su pelaje corto y brillante, sus ojos azules intensos y su cuerpo esbelto y elegante, es una de las razas más reconocidas y hermosas del mundo. Originario de Tailandia, este gato cautiva con su belleza exótica y su personalidad vibrante y vocal.

Los siameses inspiran exotismo y misterio con sus cuerpos esbeltos

9. Maine Coon

El Maine Coon, con su pelaje largo y denso, su cola tupida y su tamaño impresionante, es una de las razas de gatos más grandes y hermosas del mundo. Originario de Estados Unidos, este gato gigante cautiva con su gentileza, su inteligencia y su apariencia majestuosa.

Con origen en Estados Unidos, el Maine Coon impresiona con su enorme apariencia

10. Mau egipcio

Con un pelaje sedoso decorado con manchas brillantes y unos ojos que pueden cambiar del verde al azul turquesa según su estado de ánimo, el gato Mau egipcio es claramente una raza inusual. Con sus raíces miles de años atrás, la raza se considera una de las más “naturales”, sin la ayuda de la humanidad para el cruzamiento y, por lo tanto, sigue siendo una raza relativamente rara y pura.

Los Mau Egipcios son de las pocas razas considerada como pura que deviene de hace siglos de evolución

