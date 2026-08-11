Las cinco plantas que tenés en tu casa y son tóxicas para tu gato, según los veterinarios

Los gatos son animales curiosos por naturaleza. Saltan, corren y exploran diferentes rincones de la casa. Por eso no es extraño que se acerquen a las plantas para olerlas, jugar con sus hojas o incluso morderlas. Ese comportamiento aparentemente inofensivo puede convertirse en un problema cuando tienen acceso a determinadas especies.

Por este motivo, antes de incorporar una nueva planta al hogar, es importante verificar si es segura para los animales que viven allí. A continuación te dejamos un listado de las cinco plantas más peligrosas para los gatos según los veterinarios.

Muchas especies de plantas pueden afectar la vida de los felinos (Foto: Pexels)

1. Lirios y azucenas

Los lirios se encuentran entre las plantas que requieren mayores precauciones. Son habituales en jardines y arreglos florales, pero algunas especies de los géneros Lilium y Hemerocallis resultan extremadamente peligrosas para los gatos. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), toda la planta puede ser tóxica: tallos, hojas, flores y polen. Incluso el agua de un florero que contuvo lirios puede representar un peligro.

La cantidad necesaria para provocar una intoxicación puede ser muy pequeña. Alguno de los ejemplos más simples podría ser al morder una hoja o pétalo, beber agua de un recipiente donde se encuentre la planta o que caiga sobre su pelaje un poco del polen y que luego lo ingiera al acicalarse.

Los primeros signos pueden aparecer durante las primeras 12 horas e incluyen vómitos, babeo, pérdida de apetito y disminución de la actividad. Entre las 12 y 24 horas pueden presentarse signos de daño renal, como cambios en la micción y deshidratación. Sin tratamiento, el cuadro puede progresar hacia una insuficiencia renal potencialmente mortal.

Por qué los lirios son las plantas más peligrosas para los gatos

2. Amarilis

La amarilis es una planta ornamental conocida por sus grandes flores de colores intensos y suele utilizarse para decorar tanto interiores como jardines. Sin embargo, detrás de su apariencia llamativa existe un riesgo para quienes conviven con gatos.

Según el sitio oficial de Purina, la amarilis puede resultar tóxica para los felinos si es ingerida. El peligro se encuentra en sus flores, el bulbo, las hojas y el tallo. El motivo se encuentra en la presencia de licorina, un compuesto que puede provocar diferentes efectos adversos después de la ingestión. Entre los síntomas asociados se encuentran vómitos, diarrea y temblores.

3. Pothos

El pothos es otra de las plantas más elegidas para decorar interiores. Su resistencia y la posibilidad de colocarla en macetas colgantes hicieron que se convirtiera en una presencia habitual en casas y departamentos. Sin embargo, también aparece entre las plantas de interior potencialmente tóxicas para los gatos.

Por este motivo, aquellos hogares con felinos deberían considerar alternativas seguras o asegurarse de que la planta permanezca completamente fuera de su alcance.

4. Aloe vera

Aunque el aloe vera es considerado una planta curativa para los humanos, suele ser muy peligrosa tanto para gatos como para perros (Foto: Pexels)

El aloe vera es una de las plantas más habituales de encontrar en los hogares por su fácil mantenimiento y sus diferentes usos. Sin embargo, que sea popular entre las personas no significa que sea adecuada para convivir sin precauciones con un gato.

Purina incluye al aloe vera dentro de su listado de plantas de interior venenosas para los felinos, por lo que resulta recomendable evitar que el animal pueda morderla o ingerir alguna de sus partes.