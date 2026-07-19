Las cinco señales de que un gato eligió a su persona favorita

Si bien existe la creencia popular de que los gatos son seres distantes, la ciencia del comportamiento felino sugiere que estos animales establecen jerarquías afectivas precisas dentro del hogar. A diferencia de los perros, que suelen mostrar un cariño generalizado hacia todos los habitantes de una casa, estas mascotas seleccionan a un favorito según criterios de confianza y estabilidad emocional.

Esta elección resulta de un proceso donde la constancia juega un rol fundamental al vincular la preferencia del animal con quien cubre sus necesidades básicas y afectivas. Por eso, conviene estar atento al bienestar del animal para entrar en este selecto grupo.

El gato valora a quien cubre sus necesidades (Foto: Freepik)

El factor tiempo destaca como la primera variable en este proceso. Compartir momentos de calidad diariamente refuerza el vínculo, pero no basta con la presencia física. El gato valora a quien se ocupa de su alimentación, del mantenimiento de su entorno y de la interacción mediante el juego. Estas tareas consolidan una relación de mutua dependencia donde el felino reconoce a su cuidador como una figura segura y previsible. No obstante, la autonomía sigue como el eje central de la personalidad felina. Por ello, respetar el espacio personal es una condición necesaria para ganarse su favor. Los gatos valoran sus momentos de tranquilidad y autonomía. Forzar el contacto físico genera niveles de estrés que provocan un distanciamiento.

Según el sitio Care, los felinos se inclinan hacia personas que emplean tonos de voz suaves, pausados y movimientos delicados, ya que estos rasgos minimizan los estímulos abruptos que alteran su sensibilidad acústica y sensorial. La calma actúa como un lenguaje de respeto que los gatos recompensan con cercanía.

Existen indicadores claros para identificar si una persona resultó elegida como la favorita dentro del grupo familiar. Una de las señales más evidentes es que el gato elija dormir junto a esa persona, un comportamiento que, por naturaleza, implica un estado de vulnerabilidad reservado para quienes ofrecen un entorno de absoluta protección. A esto se suma el gesto de amasar con sus patas delanteras, una conducta que se remonta a la etapa de crianza cuando estimulaban la producción de leche materna. Cuando un gato repite esta acción en la edad adulta, manifiesta un nivel de confort y bienestar profundo.

La comunicación también se expresa a través del ronroneo, una señal positiva de relajación, y el frotado corporal, mediante el cual el gato marca a su humano con feromonas, consolidando su estatus dentro del grupo de confianza. Finalmente, el hecho de que el animal traiga sus juguetes hacia una persona específica debe interpretarse como una invitación directa al juego, pues reafirma un deseo de interacción constante y lealtad recíproca con su humano predilecto. El respeto por sus tiempos y la atención constante a sus necesidades logran que el gato estreche un lazo emocional único con una persona, transformando la convivencia en un espacio de entendimiento mutuo basado en gestos sutiles pero contundentes que definen una jerarquía afectiva clara y estable en el día a día del hogar.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA