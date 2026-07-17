Los veterinarios coinciden: este es el juguete perfecto para un gato

Los gatos se consolidaron como una de las mascotas más populares y enigmáticas del planeta, despertando un interés constante entre los especialistas debido a sus particulares conductas. Si bien estos animales aportan beneficios significativos a la salud emocional y psicológica de las personas, poseen manías que suelen desconcertar a quienes conviven con ellos. Una de las más comunes es su desinterés por los accesorios de lujo adquiridos en tiendas especializadas, prefiriendo sistemáticamente una simple caja de cartón para pasar sus horas de juego o descanso.

Según los expertos en comportamiento felino, la atracción que sienten los felinos por las cajas de cartón no es casual, sino que está estrechamente ligada a su naturaleza biológica. El cartón funciona como un aislante térmico superior y ofrece una textura que resulta sumamente placentera para estos compañeros domésticos, transformándose, en simultáneo, en un refugio ideal y en una herramienta para liberar el estrés acumulado a través del rascado constante.

Los gatos suelen preferir la caja de cartón por encima de otros juguetes (Foto: Freepik)

De acuerdo con la información difundida por National Geographic, existen razones de peso que explican por qué estos animales eligen estar, jugar y dormir dentro de estos recipientes. En primer lugar, la caja funciona como un escondite estratégico. Al tratarse de un espacio reducido con una única apertura, el gato experimenta una sensación de protección absoluta. Por instinto, el felino percibe esta estructura como un sitio mucho más seguro que un sillón o una cama convencional. Esta disposición les permite observar su entorno desde el interior, manteniendo bajo control cualquier amenaza que ingrese en su campo de visión, facilitando así una reacción rápida o una eventual huida.

Para muchos gatos se transforma en un espacio de exploración y entretenimiento (Foto: Freepik)

En segundo término, la caja se erige como un lugar de acecho perfecto. Al ser animales cazadores por naturaleza, este tipo de estructuras les proporciona el ocultamiento necesario para capturar a sus presas imaginarias hasta el momento preciso del ataque. Aunque los gatos domésticos no necesiten obtener alimento mediante la caza, ejercitan sus habilidades a través del juego con quienes conviven con ellos. En otros casos, si la relación con otra mascota no es armoniosa, el gato utiliza la caja para marcar su territorio o simplemente para aislarse y garantizar un momento de soledad sin interrupciones externas.

Los gatos suelen preferir las cajas de cartón como lugar de descanso Pexels

Finalmente, la funcionalidad antiestrés está avalada por un estudio de la Universidad de Utrecht. La investigación, que analizó la adaptación de felinos ante cambios drásticos como una mudanza, comprobó que el uso de cajas mejoraba significativamente el bienestar de los animales. El experimento comparó a diez gatos con acceso a una caja frente a otros nueve que carecían de ella; los resultados fueron concluyentes: quienes contaban con este refugio se adaptaron con mayor facilidad. Esto ratifica que la caja actúa como una barrera contra factores estresantes del exterior, tales como ruidos intensos, el flujo constante de personas o la presencia de otros animales en el hogar, brindándoles la tranquilidad necesaria para mantener su equilibrio emocional y su bienestar físico.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA