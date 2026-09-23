Las señales obvias y tristes que dan los gatos antes de morir

Los gatos manifiestan transformaciones profundas en su rutina y estado físico cuando transitan el cierre de su ciclo vital. Según un informe difundido por el sitio especializado ExpertoAnimal, los dueños deben observar con atención ciertas alteraciones clínicas y conductuales para brindar el soporte necesario en momentos de alta vulnerabilidad. El reconocimiento temprano de estos indicadores permite otorgar los cuidados paliativos fundamentales para el confort del animal en su etapa final.

Una por una, las señales a tener en cuenta

La personalidad del felino suele experimentar cambios abruptos. Un ejemplar sociable puede adoptar conductas agresivas ante el dolor o el malestar general. El retraimiento y el miedo aparecen como respuestas naturales ante la disminución de sus capacidades físicas. En paralelo, la higiene personal, que representa un pilar fundamental en la vida diaria de los gatos, sufre un abandono progresivo. La debilidad extrema impide que el animal mantenga su pelaje limpio, lo que marca un signo claro de deterioro orgánico.

Un gato con problemas de salud empieza a ser más retraído socialmente (Foto: FreeP¡CK)

El monitoreo de las funciones básicas resulta vital. Los especialistas advierten que variaciones en la frecuencia cardíaca o respiratoria indican la presencia de cuadros graves. Una respiración rápida o superficial obliga a consultar al médico veterinario, pues estos desajustes en el ritmo del corazón presagian el colapso de los sistemas internos. Asimismo, el control de la temperatura corporal se vuelve crítico. Un felino sano mantiene unos 38 grados, mientras que el descenso por debajo de los 37 grados señala problemas de alta complejidad, tales como fallos orgánicos o infecciones generalizadas, muy comunes en gatos de edad avanzada.

o superficial obliga a consultar al médico veterinario, pues estos desajustes en el ritmo del corazón presagian el colapso de los sistemas internos. Asimismo, el control de la temperatura corporal se vuelve crítico. Un felino sano mantiene unos 38 grados, mientras que el descenso por debajo de los 37 grados señala problemas de alta complejidad, tales como fallos orgánicos o infecciones generalizadas, muy comunes en gatos de edad avanzada. La alimentación también sufre modificaciones drásticas. La inapetencia aparece como un síntoma directo de enfermedades gastrointestinales, dolores agudos o afecciones de carácter terminal. Esta reducción en la ingesta provoca una pérdida de masa muscular acelerada, donde los huesos de la espalda y las costillas se vuelven prominentes al tacto en pocos días. Dicha condición clínica suele asociarse a diagnósticos severos como insuficiencia renal, trastornos metabólicos o procesos oncológicos. Además, la halitosis persistente y con un olor nauseabundo sirve como alerta sobre infecciones dentales graves o complicaciones renales y, en muchos casos, diabetes.

La respiración agitada, otro factor a tener en cuenta Getty Images

La interacción social del animal ofrece pistas sobre su estado emocional. Algunos felinos buscan un contacto constante con sus dueños, ya que el afecto les otorga calma. Otros individuos prefieren el aislamiento total y encuentran refugio en lugares oscuros o rincones tranquilos de la vivienda, lejos de personas y otras mascotas para transitar su malestar en soledad. En este contexto, la prioridad absoluta para el cuidador debe ser otorgar confort y un entorno de máxima tranquilidad. “Estas alertas, aunque pueden variar de un felino a otro, sirven como indicativos clave de que el animal está atravesando una etapa de su vida que requiere atención especial”, asegura el informe de ExpertoAnimal. La comprensión del cuidador resulta, en este sentido, un pilar esencial para la calidad de vida del ejemplar durante sus momentos finales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.