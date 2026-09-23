Así fue el arresto ciudadano realizado por clientes del banco que redujeron al ladrón que disparó en un intento de robo

Una mujer le aplicó varias patadas cuando ya estaba en el piso, reducido; un hombre mayor, con un bastón, se acerca y lo increpa; en el incesante movimiento dentro del lobby de entrada del Banco Galicia en la zona comercial de Lomas del Mirador, La Matanza, algunos testigos filmaron la escena final del arresto ciudadano llevado adelante por clientes de la sucursal que redujeron a un asaltante que realizó varios disparos en su frustrado intento de robarle a un hombre el dinero que iba a depositar en una de las terminales de autoservicio de la entidad.

Uno de esos videos se viralizó en redes sociales y servicios de mensajería. La filmación capta la escena del hecho consumado, en el momento previo a la llegada de la policía, que realizó la aprehensión formal del delincuente.

No fue una tragedia de milagro. Un delincuente armado ingresó en el recinto donde funcionan los cajeros automáticos de la sucursal bancaria situada en el cruce de la avenida San Martín y Villegas, en Lomas del Mirador, y abrió fuego cuando la víctima del robo se resistió.

Al advertir que el delincuente había disparado, los otros clientes que estaban en el recinto reaccionaron en el acto: redujeron y desarmaron al ladrón. Los dos cómplices del asaltante, que lo esperaban en un vehículo en la puerta de la sucursal del Banco Galicia en esa localidad de La Matanza, huyeron a toda velocidad.

Así fue el arresto ciudadano del ladrón que entró a robar en el banco de Lomas del Mirador

Mientras se concretaba el arresto ciudadano, una vecina que había escuchado las detonaciones llamó al número de emergencias 911, pero, según dijeron testigos del caso a LN+, la policía tardó en llegar al lugar.

Aunque el violento episodio ocurrió a las 11.35, en plena zona comercial, no hubo heridos dentro del banco ni entre los alumnos del colegio situado a la vuelta de la sucursal.

Asalto en el Banco Galicia de Lomas del Mirador, La Matanza

La policía montó un operativo cerrojo para intentar dar con los delincuentes que escaparon. En tanto, el ladrón que fue reducido por los clientes fue trasladado a la seccional local.

La investigación del caso quedó a cargo del fiscal Matías Nahuel Marando, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 12 del Departamento Judicial La Matanza.

La policía, durante la investigación del robo en el Banco Galicia de Lomas del Mirador LN+/Captura de video

Según información a la que accedió LA NACION, La Matanza concentra el 20% de los robos denunciados en la provincia de Buenos Aires. Durante el primer semestre se registraron 10.130 hechos, un promedio de 56 por día.

La estadística del Sistema Nacional de Información Criminal, que releva todos los casos que derivaron en la apertura de un expediente judicial en todas las jurisdicciones del país, reveló, en tanto, que en el trienio 2023-2025, el partido de La Matanza experimentó una baja del 14,3% en la tasa de robos.

La policía, durante la investigación del robo en el Banco Galicia de Lomas del Mirador LN+/Captura de video

“Acá en La Matanza estamos cansados de los robos. Yo ando armado; soy legítimo usuario. No bien me encontré con el ladrón, traté de reducirlo con el otro muchacho, pero el delincuente comenzó a disparar. Efectuó cinco balazos; afortunadamente no hirió a nadie”, expresó uno de los clientes que redujo al asaltante al periodista Rodrigo Porto, del canal LN+.

A partir de la reconstrucción del violento episodio realizado por los policías se determinó que los delincuentes habían llegado a las adyacencias de la sucursal a bordo de una camioneta. Seguían a un cliente que ingresó al banco.

En ese momento, uno de los ladrones descendió de la camioneta y accedió al recinto de cajeros automáticos. Allí, a punta de pistola, el ladrón exigió a la víctima que entregara el dinero que estaba por depositar, pero se resistió. Otro cliente que estaba en el recinto se sumó al forcejeo y fue entonces que el ladrón comenzó a disparar, pero terminó siendo reducido.

El traslado del ladrón que disparó en la sucursal Lomas del Mirador del Banco Galicia durante un intento de robo LN+/Captura de video

“Yo llamé al 911, pero la operadora demoró mucho en tomarme la denuncia. Hacían preguntas inconducentes . Por ese motivo, los policías tardaron mucho tiempo en llegar. En este barrio, los robos son diarios. Vivo con tres adultos mayores y estoy permanentemente en alerta”, expresó la vecina a LN+.

“Asesino”, gritaban dos vecinas desde el balcón de la planta alta de la vivienda situada al lado del banco, cuando los policías trasladaron al ladrón para llevarlo a la comisaría y dejarlo a disposición del fiscal Marando, que lo indagará en las próximas horas.