Las sorprendentes habilidades cognitivas del pulpo maya que lo hacen único en su especie

Escuchar

El pulpo maya, una especie poco explorada que habita en las aguas de la península de Yucatán, México, reveló capacidades cognitivas fascinantes que desafían nuestras nociones sobre la inteligencia en invertebrados. Estas criaturas poseen características biológicas únicas, como un sistema nervioso semicentralizado, que les permite interactuar con su entorno de manera excepcional. La singularidad de su memoria y habilidad para reconocer objetos en función de su experiencia abre un abanico de interrogantes sobre el funcionamiento de su cerebro.

Recientemente, un grupo de investigadores realizó un estudio publicado en Animal Cognition que se centró en esta especie, en un intento de buscar entender la evolución de su capacidad de relacionarse con el mundo que le rodea. A diferencia de otros animales, este presenta un desarrollo neurológico particular que favorece una forma de aprendizaje no convencional. Este aspecto resulta crucial, ya que demuestra que su inteligencia se manifiesta de maneras que aún no comprendemos del todo.

De acuerdo a una investigación, los pulpos mayas distinguen entre objetos familiares y nuevos desde los dos meses de vida Foto ilustrativa: ANIMALIA

Según otro estudio publicado en la revista Animal Behaviour, los cefalópodos en general, incluido el pulpo maya, presentan comportamientos de aprendizaje y memoria que desafían las categorías tradicionales de inteligencia. Los expertos en comportamiento animal señalan que estos seres son capaces de adaptarse y modificar su conducta en función de las experiencias pasadas, lo que indica una cognición más avanzada de lo que se pensaba. Esta investigación puso de manifiesto que estas especies son capaces de llevar a cabo tareas complejas.

En el caso del pulpo maya, los científicos del primer estudio observaron que a partir de los dos meses de vida, estos animales son capaces de distinguir entre objetos familiares y nuevos. Este hallazgo se basa en experimentos donde se les presentó una serie de elementos, y los pulpos mostraron preferencia por explorar los que no habían visto anteriormente. Este tipo de reconocimiento requiere de un alto grado de memoria y también una conciencia del entorno que permite a los pulpos navegar por él de manera eficaz.

Los pulpos tienen uno de los cerebros más complejos entre los invertebrados Foto ilustrativa: ANIMALIA

Su sistema nervioso es notablemente diferente al de los vertebrados. Con un gran número de neuronas distribuidas a lo largo de sus brazos, cada extremidad posee un grado superior de autonomía. Esto implica que un brazo puede percibir y responder a estímulos sin necesidad de la intervención directa del cerebro central. Esta organización neurológica sugiere que los pulpos tienen una forma de “inteligencia distribuida”, donde la percepción y la acción pueden ser más locales y menos centralizadas que en otros animales.

En cuanto al desarrollo de su memoria, el estudio sugiere que, aunque carecen de algunas estructuras cerebrales presentes en vertebrados, los pulpos aún pueden llevar a cabo formas de memoria. La clave parece residir en la manera en que procesan la información. La capacidad de aprendizaje de los pulpos puede mejorarse mediante la exposición a situaciones novedosas y desafiantes.

Asimismo, se observó que esta especie, en particular, tiene una notable habilidad para adaptarse a su entorno. Estos pulpos exhiben conductas de desplazamiento que varían según las circunstancias, ya sea en situaciones de peligro o en la búsqueda de alimento. Esta flexibilidad en su comportamiento resalta su inteligencia y sugiere que toman decisiones basadas en su bienestar.

Los pulpos tienen una capacidad notable para adaptarse a su entorno Foto ilustrativa: ANIMALIA

Otras características de los pulpos

Los pulpos, criaturas fascinantes del océano, se distinguen por una serie de capacidades notables que reflejan su adaptación única a los entornos marinos. A continuación, se exploran más a fondo estas y otras impresionantes características de los pulpos.

Cuerpo blando : los pulpos tienen un cuerpo suave y flexible, lo que les permite contorsionarse y adaptarse a su entorno .

: los pulpos tienen un cuerpo suave y flexible, . Cabeza grande : poseen una cabeza grande en comparación con el resto de su cuerpo , que alberga un cerebro desarrollado y órganos sensoriales.

: , que alberga un cerebro desarrollado y órganos sensoriales. Ocho brazos : tienen ocho brazos cubiertos de ventosas, que les permiten manipular objetos, capturar presas y explorar su entorno .

: tienen ocho brazos cubiertos de ventosas, . Sistema nervioso avanzado : su sistema nervioso es altamente desarrollado, con un cerebro que se considera uno de los más complejos entre los invertebrados .

: su sistema nervioso es altamente desarrollado, . Camuflaje : los pulpos pueden cambiar el color y la textura de su piel gracias a células llamadas cromatóforos, lo que les permite camuflarse y evadir depredadores .

: los pulpos pueden cambiar el color y la textura de su piel gracias a células llamadas cromatóforos, . Inteligencia : son considerados uno de los invertebrados más inteligentes , mostrando habilidades de aprendizaje, memoria y resolución de problemas.

: son considerados , mostrando habilidades de aprendizaje, memoria y resolución de problemas. Respiración branquial : los pulpos respiran a través de branquias situadas en el interior de su cuerpo , lo que les permite extraer oxígeno del agua.

: los pulpos respiran , lo que les permite extraer oxígeno del agua. Defensa : pueden liberar tinta como mecanismo de defensa para escapar de los depredadores , al crear una nube que les permite huir.

: pueden liberar tinta , al crear una nube que les permite huir. Reproducción : la mayoría de los pulpos son solitarios y tienen un ciclo de vida corto, con algunas especies que mueren después de reproducirse .

: la mayoría de los pulpos son solitarios y tienen un ciclo de vida corto, . Dieta: son carnívoros y se alimentan de crustáceos, peces y otros pequeños animales marinos. Utilizan sus ventosas para capturarlos y llevarlos a su boca.

LA NACION