De qué raza es Chip, el gato de Claudia Schiffer que desfiló y es furor en las redes

Escuchar

Claudia Schiffer es considerada una supermodelo. Su historia por las pasarelas llevó a la alemana a estar en la tapa de las revistas más prestigiosas del mundo y, según la revista Forbes, su imagen logró facturar 100 dólares por minuto.

Con toda una carrera hecha en el modelaje, Schiffer no pasa por desapercibida cada vez que brilla frente a una cámara. En una de sus últimas apariciones, la alemana asistió a la avant premier de Argylle, una película dirigida por Matthew Vaughn, su esposo y reconocido director de cine.

Claudia Schiffer asistió a la avant premier de Argylle con su gato llamado Chip Agencia AFP

En un evento realizado en el mes de enero, en Londres, Schiffer asistió con un vestido de la marca Versace, acompañado de una mochila transportadora, donde en el interior de ella se encontraba su gato llamado Chip, quien participó en el film y tuvo un rol destacado. Se trata de su mascota, de raza fold escocés.

Reconvertido en Alfie, su nombre artístico en el film, el felino acompañó a la detective Ellie Conway durante toda la trama con el objetivo de desenmarañar el misterio de por qué la persiguen sicarios. A raíz de esta participación especial, la figura del animal acaparó todas las miradas y le sacó una cuota de protagonismo a los demás integrantes del staff actoral.

Chip, el gato famoso de la familia de Claudia Schiffer PA Media Group/The Grosby Group

Con una estelar participación, Chip participó de la ceremonia en Londres al ser uno de los actores de reparto y, generó cierta discordia en los presentes al ver como Schiffer lo transportó en una mochila donde el animal lucía encapsulado, sin poder moverse.

Es por eso que, al publicar las imágenes en la cuenta de Instagram de Schiffer, los seguidores de la modelo le machacaron sobre esa actitud y pusieron sobre el tapete su obligación de establecer las condiciones necesarias para una tenencia responsable del gato.

“Es una pena que alguien tan famoso trate así a los animales”; “Es un animal, no un accesorio”; “Pobre gato” y “¿Por qué hacer pasar al gato por esto? Dale una verdadera vida de gato: estabilidad, juegos, zona para dormir”, fueron algunas de las menciones que pusieron en el ojo de la tormenta a la modelo.

La historia de Chip y su furor en las redes sociales

Chip no es solamente el gato de Claudia Schiffer. Según lo que relató Matthew Vaughn, director y esposo de la modelo, al medio Vanity Fair, el felino forma parte de la familia y, por ende, su hija también se considera la dueña de él.

Ante la posibilidad de agregar un animal al guion, Vaughn explicó que debió salir a buscar a un felino de apuro porque el animal que había contratado lejos estuvo de cumplir las expectativas.

“Le dije a mi hija: ‘¿Me prestas el gato?’ Y ella dijo: ‘No hay problema, ¿cuánto tiempo?’ Dije ‘tres meses’. No pensé bien lo de convertirme en cuidador de gatos. Literalmente tuve que conducir para ir al trabajo con el gato. Tenía al gato en mi remolque y en el set. Pero hay que reconocer que se comportó como un perro. No sé qué pasó y me enamoré del gato”, explicó, entre risas, Vaughn.

Conocido como @chipthecat en su cuenta de Instagram, la mascota, de raza fold escocés, tiene 27 mil seguidores y en su feed muestra cómo interactúa con sus dueños, quienes le elevaron su status y lo convirtieron en la estrella de la película Argylle que contó con un gran elenco compuesto por: Dua Lipa, Bryce Howard, Sam Rockwell, John Cena, entre otros.