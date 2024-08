Los objetos de la casa que son un peligro para los gatos

Escuchar

Los gatos son de los animales domésticos que más eligen las personas. Con el fin de adoptar a uno de ellos para que se convierta en una compañía, los dueños acompañan el desarrollo de los felinos y presentan todo un escenario acorde en su casa para que se sienta cómodo y a gusto.

Aunque no parezcan visibles y no tengan la atención necesaria por parte de las personas, algunos elementos de las casas son un potencial peligro para los animales, quienes no conciben a los objetos como los humanos y, debido a su “inocencia”, suelen jugar con ellos sin tener en cuenta lo perjudicial que pueden ser para su salud.

Los gatos tienen en su instinto reconocer espacios y alejarse de ellos producto de la curiosidad Foto iluestrativa: PIXABAY

Según explican los expertos, los cordones de las persianas y cortinas constituyen un “riesgo de estrangulamiento”, siendo estos dos motivos por lo que los gatos deben estar alejados de esa zona de la casa para no sufrir ningún accidente. A su vez, existen dispositivos de seguridad que sirven para atar a las cortinas y que estas queden recogidas en un lugar seguro e inaccesible para el animal.

Otro punto a tener en cuenta para preservar la integridad física de nuestros animales domésticos es ocultar algunas plantas de interior, las cuales tienen componentes tóxicos que representan un estado de alerta para los dueños, quienes deben vigilar hacia dónde se dirigen los gatos. Cabe destacar que existe la “hierba gatuna”, la cual se puede conseguir en cualquier vivero y sirve, especialmente, para que los felinos se purguen.

Los campos abiertos son un lugar que eligen los gatos para explorar unsplash

Al tener la curiosidad como bandera, los gatos exploran el territorio y comienzan a establecer prioridades. Dependiendo si es casa o departamento, los felinos comienzan a investigar si existe salida al exterior; en caso de ser un departamento, tanto los balcones, como lavaderos y ventanas de las habitaciones deben tener una red de protección que les sirva para protegerlos en caso de alguna situación accidental que ponga en riesgo su vida.

Cómo saber dónde está un gato perdido según su personalidad

Al ser animales escurridizos, los gatos suelen escaparse de sus hogares por el hecho de investigar un espacio desconocido. Es en ese momento cuando sus dueños empiezan a buscarlos desesperados hasta poder encontrarlos. Sobre este tema, especialistas en comportamiento animal explicaron que los felinos tienen diferentes personalidades y eso los lleva a tomar decisiones de acuerdo a su carácter.

Bajo ese punto, los expertos señalaron que existen cuatro tipos de personalidades que llevarán a los gatos a actuar de diferente manera y en determinadores lugares.

Gato curioso : cuando el felino tiende a ser sociable, aparece en casa de vecinos sin ningún tipo de temor y probablemente interactúe con las personas que encuentre a su alrededor.

: cuando el felino tiende a ser sociable, aparece en casa de vecinos sin ningún tipo de temor y probablemente interactúe con las personas que encuentre a su alrededor. Gato indiferente : al tener un carácter particular, los felinos con esta personalidad es probable que se muevan con total independencia por espacios aledaños al de su casa y vuelvan solos, sin que nadie los llame o busque.

: al tener un carácter particular, los felinos con esta personalidad es probable que se muevan con total independencia por espacios aledaños al de su casa y vuelvan solos, sin que nadie los llame o busque. Gato precavido : este tipo de felinos se asusta al no estar en su hogar y el miedo los lleva a tomar decisiones apresuradas. Lo más probable es que se esconda hasta que lleguen a él.

: este tipo de felinos se asusta al no estar en su hogar y el miedo los lleva a tomar decisiones apresuradas. Lo más probable es que se esconda hasta que lleguen a él. Gato catatónico: si el felino se encuentra en un paso que no conoce, decidirá esconderse o buscar refugio en un lugar seguro hasta que aparezca su dueño.

