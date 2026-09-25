Los veterinarios coinciden: así eligen los gatos a su persona favorita

La elección de un gato sobre quién es su humano favorito no es un fenómeno aleatorio, sino el resultado de un complejo proceso de evaluación conductual. Según informes de especialistas en comportamiento animal, los felinos seleccionan a su compañía predilecta basándose en parámetros críticos como la sensación de seguridad, el suministro constante de alimento y la compatibilidad de caracteres. Este vínculo, que define la jerarquía afectiva dentro de una vivienda, se fortalece mediante la capacidad del cuidador para interpretar correctamente las señales físicas del animal sin invadir su autonomía.

El origen de este lazo se encuentra en las primeras etapas de vida. Durante el periodo de socialización temprana, la exposición a diversos estímulos, como sonidos y olores, es fundamental para el desarrollo emocional de la mascota. Los expertos señalan al respecto: “Durante el periodo de socialización temprano, la exposición a diferentes tipos de sonidos y olores puede ayudar a los gatitos a adaptarse mejor y a tener un vínculo más fuerte con los humanos”. En consecuencia, quienes acompañan al felino en este crecimiento inicial suelen consolidarse como sus referentes de mayor confianza.

Los gatos pueden desarrollar un vínculo más estrecho con una de las personas de la casa (Foto: Freepik)

La comunicación constituye otro pilar determinante para la calidad de la relación. Los gatos emplean recursos variados para expresar sus necesidades, tales como el maullido o los golpes suaves con la cabeza. La efectividad de un dueño se mide por su habilidad para responder a estas señales. Un cuidador eficaz es aquel capaz de anticipar los requerimientos del animal y, fundamentalmente, de respetar su identidad y espacio personal. La previsibilidad en el trato diario permite que el felino perciba el hogar como un entorno estable, una característica que los gatos valoran profundamente para el mantenimiento de su bienestar emocional.

Asimismo, la provisión de recursos básicos, como el alimento, opera como un motor primario en la construcción del apego. El gato asocia directamente al cuidador que provee la comida con su propia protección y supervivencia. Esta conducta se complementa con las sesiones de juego diario, las cuales funcionan como una herramienta de refuerzo positivo. Estas actividades recreativas no solo estimulan la liberación de hormonas relacionadas con el placer y la felicidad, sino que validan las conductas deseadas, estrechando los lazos entre el ejemplar y su humano preferido.

La confianza es uno de los factores que influye en el vínculo entre un gato y su persona favorita (Foto: Pexels)

El éxito de esta conexión superior depende, en última instancia, de la destreza del propietario para reconocer las particularidades únicas de su mascota. Actuar bajo parámetros de respeto mutuo es la clave para lograr una convivencia armoniosa. La evidencia científica es contundente: cuando un gato decide pasar la mayor parte de su tiempo junto a una persona específica, se confirma la existencia de un vínculo consolidado basado en la atención constante a estos factores esenciales. La relación no es fortuita, sino el fruto de una interacción consciente que prioriza la estabilidad, la alimentación y el respeto incondicional por los tiempos del felino.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA