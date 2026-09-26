Estas son las diez mejores series del siglo XXI, según The New York Times

La televisión atravesó una transformación profunda durante las últimas dos décadas, con la aparición de nuevas plataformas, formatos y producciones que modificaron la manera de contar historias. En ese contexto, The New York Times elaboró un listado con las 100 mejores series del siglo XXI, una selección que reúne dramas, comedias, miniseries, realities y otras producciones que marcaron la pantalla desde el año 2000.

The New York Times elaboró una selección con las 100 mejores series del siglo XXI (Foto: The New York Times)

Para confeccionar el ranking, el diario estadounidense consultó a más de 500 personas vinculadas con la industria televisiva, entre estrellas, críticos y otros profesionales. El resultado incluye títulos de distintas épocas y géneros, desde producciones que se convirtieron en fenómenos internacionales hasta series más recientes. A continuación, el listado de las más destacadas:

Las cinco mejores series del siglo XXI

1. Breaking Bad (2008-2013)

La serie protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul encabeza la selección Foto: Netflix

La serie creada por Vince Gilligan ocupa el primer puesto del listado. Protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul, sigue la transformación de Walter White, un profesor de química que, después de recibir un diagnóstico de cáncer, comienza a fabricar metanfetaminas junto con su exalumno Jesse Pinkman. A lo largo de cinco temporadas, la historia explora las consecuencias de sus decisiones y el progresivo cambio del protagonista.

Breaking Bad - Trailer subtitulado

2. The Wire (2002-2008)

The Wire ocupa el segundo lugar entre las mejores series del siglo XXI

En el segundo lugar aparece The Wire, el drama policial creado por David Simon ambientado en Baltimore. La serie aborda el funcionamiento del narcotráfico y de distintas instituciones de la ciudad, entre ellas la Policía, el sistema educativo, la política y los medios de comunicación. Su estructura integral permite mostrar el conflicto desde diferentes perspectivas y construir un retrato amplio de la vida urbana.

3. Mad Men (2007-2015)

La serie sigue a los integrantes de una agencia de publicidad de Nueva York

El tercer puesto corresponde a Mad Men, creada por Matthew Weiner. Ambientada principalmente en la década de 1960, la producción se centra en una agencia de publicidad de Nueva York y en las relaciones personales y profesionales de quienes trabajan allí. La serie combina el mundo laboral con los cambios sociales y culturales de la época, mientras sigue especialmente la vida de Don Draper.

4. Succession (2018-2023)

Succession ocupa el cuarto puesto del listado elaborado por el diario estadounidense

Succession ocupa el cuarto lugar. La ficción sigue a la familia Roy, propietaria de un enorme conglomerado empresarial, y los conflictos que aparecen alrededor del control de la compañía. La historia combina drama y humor negro para mostrar las disputas de poder, las alianzas y las tensiones entre los integrantes de la familia.

5. Fleabag (2016-2019)

La serie creada y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge combina comedia y drama

El quinto puesto es para Fleabag, la comedia dramática creada y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge. La serie sigue a una joven londinense mientras atraviesa problemas familiares, vínculos amorosos y situaciones cotidianas atravesadas por el duelo. Su particular forma de romper la cuarta pared y dirigirse directamente al espectador es uno de sus principales recursos narrativos.

Otras series que aparecen en el listado

Además de las cinco primeras, el ranking incluye numerosas producciones que tuvieron un fuerte impacto durante las últimas décadas. Game of Thrones aparece en el sexto puesto, seguida por Veep, 30 Rock, Curb Your Enthusiasm y Atlanta, que completan el top 10. También figuran The Office de Estados Unidos, Arrested Development, Girls, Friday Night Lights y Six Feet Under entre las primeras posiciones.

En el resto del listado aparecen títulos como The White Lotus, Lost, Black Mirror, Better Call Saul, Band of Brothers, Severance, The Crown, Peaky Blinders, The Bear, Squid Game, Ted Lasso, The Handmaid’s Tale y Shogun. La selección también incorpora formatos diferentes de la ficción tradicional, como Survivor, RuPaul’s Drag Race, Anthony Bourdain: Parts Unknown y Planet Earth.