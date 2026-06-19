Los veterinarios coinciden en que dejar que los gatos salgan a la calle de forma supervisada mejora su conducta

La decisión de permitir que los gatos domésticos salgan al exterior o permanezcan dentro del hogar sigue generando debate. Mientras que mantenerlos en casa ayuda a protegerlos de numerosos peligros, también puede restringir algunas conductas naturales vinculadas con su instinto explorador y su curiosidad.

Un estudio reciente publicado en la revista Frontiers in Veterinary Science aportó una nueva mirada sobre este debate. La investigación evaluó el bienestar de los gatos antes y después de permitirles acceder al exterior de forma controlada y encontró mejoras significativas en su calidad de vida, lo que sugiere que estas experiencias pueden resultar beneficiosas para muchos animales.

Los especialistas remarcan que el punto clave está en garantizar la seguridad durante esas salidas. Para ello, recomiendan opciones como recintos cerrados especialmente diseñados para gatos, sistemas de protección para evitar escapes o paseos con correa, alternativas que permiten explorar el exterior minimizando los riesgos.

El impacto de las salidas controladas en la calidad de vida de los gatos

Los especialistas recomiendan ofrecer experiencias al aire libre en entornos seguros y controlados (Foto: Freepik)

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores analizaron durante varias semanas distintos indicadores relacionados con el bienestar emocional de los gatos. Primero evaluaron su comportamiento antes de introducir cambios en su entorno, con el objetivo de contar con una base de comparación que permitiera medir con precisión el impacto de las salidas al exterior.

Una vez que los animales comenzaron a acceder a espacios al aire libre de manera segura y controlada, los especialistas detectaron mejoras significativas. Los gatos mostraron más tranquilidad, curiosidad y afecto hacia sus cuidadores, además de una mayor estimulación gracias a los olores, sonidos y experiencias propias del entorno exterior.

Los beneficios que fueron más allá del bienestar emocional

El acceso al exterior permite a los gatos explorar estímulos que no encuentran dentro del hogar (Foto: Freepik)

Además de los cambios positivos en el estado emocional de los gatos, los investigadores observaron una disminución de diversos comportamientos considerados problemáticos dentro del hogar. Entre ellos se encontraron el marcaje de territorio en lugares inadecuados, los daños en muebles por rascado excesivo y algunas conductas agresivas, que tendieron a reducirse cuando los animales contaron con la posibilidad de explorar espacios exteriores de forma segura y controlada.

A partir de estos hallazgos, los especialistas destacan la importancia de ofrecer alternativas protegidas, como recintos cerrados o paseos con arnés. No obstante, remarcan que la incorporación de estas experiencias debe realizarse de manera progresiva y acompañada de refuerzos positivos. De esta forma, los gatos pueden adaptarse con mayor facilidad a las nuevas rutinas y disfrutar de los beneficios del contacto con el exterior sin comprometer su bienestar ni su seguridad.