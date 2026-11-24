Convivir con un gato suele asociarse con la idea de independencia. Sin embargo, los especialistas advierten que cubrir sus necesidades básicas de alimentación e higiene no alcanza para garantizar su bienestar físico y emocional. Al respecto, en una entrevista con el portal especializado Adopt a Pet, la conductista animal y autora del libro How to Play With Your Cat, Mikel Delgado, explicó que muchas personas subestiman el tiempo de recreación que requieren estos animales y suelen asumir erróneamente que no les interesa jugar.

“Creo que la gente no considera que el juego sea tan importante como el resto de las cosas. Simplemente limpian la caja de arena, les sirven comida y creen que con eso están bien. Realmente ignoramos las interacciones sociales que los gatos necesitan y de las que se nutren, así como el componente de estimulación mental y ejercicio”, señaló la especialista.

La especialista destacó la importancia del juego, al igual que las otras necesidades del gato; además, remarcó que no es lo mismo que lo hagan solo, tienen que seguir guiados por otro (Foto: FreeP¡CK)

Para Delgado, la actividad lúdica ocupa el mismo lugar que los cuidados esenciales de la rutina diaria. “El juego es tan importante como tener algo para rascar. Es tan importante como darles acceso a la comida o brindarles lugares limpios para hacer sus necesidades; son cosas muy naturales e instintivas para ellos”, remarcó.

Por qué no alcanza con dejarles juguetes solos

Uno de los errores más frecuentes entre los tutores es creer que basta con dejar pelotas o ratones de peluche en el piso para que el animal se entretenga por su cuenta. Según detalló la experta, los felinos necesitan el juego interactivo guiado por una persona para canalizar su instinto cazador.

“En la caza, la presa está animada, viva y en movimiento. Cuando nosotros movemos el juguete, le quitamos previsibilidad y hacemos que se comporte más como lo haría una presa real”, explicó. Este estímulo no solo favorece la liberación de endorfinas y fortalece el vínculo con sus dueños, sino que también previene problemas de conducta, especialmente en gatos jóvenes con exceso de energía.