Por qué tu perro te acompaña al baño y qué hay detrás de esa conducta

Adoptar un perro implica una serie de responsabilidades que exceden la provisión de alimentos y cuidados sanitarios. La convivencia diaria transforma las rutinas del hogar y genera situaciones cotidianas, muchas veces inesperadas, como la irrupción del animal en espacios de intimidad como el baño. Si bien para los seres humanos este comportamiento puede resultar sorpresivo o incluso incómodo, desde la perspectiva etológica, esta actitud posee una explicación lógica y vinculada directamente con su instinto de manada.

Según indica el sitio especializado ZooPlus, el motivo principal por el cual los canes siguen a sus dueños a todas partes es la ausencia de una noción de privacidad. “No conocen la privacidad. Son animales de manada y prefieren hacer todo con los miembros de esta, ya sea ir de caza, proteger el territorio, jugar o incluso hacer sus necesidades”, explican desde el portal. En este sentido, la intención del animal no es invadir un espacio personal, sino mantener la unidad del grupo. Esta conducta demuestra el alto nivel de apego que el animal siente hacia su cuidador, manifestando que “quiere estar con vos y poder protegerte en todo momento”, añaden desde el sitio.

Los animales no entienden de espacios privados, simplemente quieren estar con su dueño (Foto: Freepik)

El interés del perro se incrementa notablemente cuando se cierra la puerta del baño. El aislamiento genera una duda instintiva en el ejemplar sobre lo que ocurre detrás del obstáculo. La curiosidad, sumada a la inquietud de no poder verificar el bienestar del dueño, puede derivar en conductas de ansiedad o insistencia. No obstante, es posible aplicar técnicas de adiestramiento para que la mascota aprenda a esperar fuera de la habitación sin que esto afecte su vínculo afectivo.

Para modificar este hábito, el proceso debe comenzar de forma progresiva. El primer paso consiste en dar la orden de esperar, ingresar al baño y cerrar la puerta por períodos breves. Al principio, la duración debe ser mínima para que el animal se habitúe gradualmente. En caso de que el perro insista en ingresar por instinto de protección, se recomienda permitirlo inicialmente para que compruebe que todo está bajo control; una vez que verifique la situación, aprenderá a resguardar a su dueño desde el exterior. Es fundamental mantener la calma, tratando la actividad como una rutina natural.

Según expertos, tiene que ver con su instinto de manada (Foto: Freepik)

Si durante el proceso el perro comienza con aullidos o a rascar la puerta, la instrucción principal es ignorar por completo estas señales. “No se debe tranquilizarlo con palabras o caricias porque esto puede reforzar su comportamiento”, advierten los expertos. Por el contrario, cuando el ejemplar permanezca tranquilo en el lugar designado, la recompensa positiva mediante golosinas es una herramienta clave para fijar el hábito y extender los tiempos de espera.

Finalmente, la clave para una convivencia armónica reside en equilibrar estas pautas con tiempo de calidad. Fomentar la recreación, el ejercicio físico y el entretenimiento hará que el perro acepte con mayor naturalidad los momentos en que el dueño requiere privacidad, fortaleciendo el vínculo mediante la confianza y la disciplina.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA