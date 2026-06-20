El sencillo truco de tres minutos para que tu perro no tire de la correa en los paseos

Salir a pasear con un perro que tira de la correa de manera constante puede convertirse en una experiencia realmente agotadora y frustrante, especialmente cuando el recorrido debería ser un momento de disfrute y conexión. Sin embargo, según una adiestradora canina, existe una técnica simple que, aplicada durante pocos minutos al día, puede generar mejoras notables en este comportamiento y hacer que los paseos sean mucho más tranquilos y controlados.

Lisa Burton, fundadora de Listen Dog Training, comparte en TikTok consejos sobre educación canina y asegura que un pequeño cambio en la rutina previa al paseo puede marcar una gran diferencia en el comportamiento de los perros. En uno de sus videos, plantea que uno de los problemas más comunes que recibe en entrenamiento es enseñar a los perros a caminar con la correa suelta, y propone un ejercicio breve, de pocos minutos diarios, como solución.

Una entrenadora canina propone un ejercicio de pocos minutos antes de salir a pasear (Foto: Freepik)

Según la adiestradora, el problema suele tener dos causas principales. Por un lado, la fuerte excitación que generan los estímulos del exterior, que hace que los perros “se vuelvan sordos y mudos ante el ser humano que los acompaña porque están desesperados por seguir adelante”. Por otro, la anticipación del paseo, ya que incluso los preparativos como ponerse los zapatos o tomar la correa elevan su nivel de entusiasmo, algo que, según advierte, dificulta que el animal pueda caminar de forma tranquila y enfocada.

Un cambio simple antes de salir que puede marcar la diferencia

Para evitar esto, la experta aconseja intervenir antes de salir a la calle. En lugar de abrir la puerta de inmediato, sugiere que, una vez colocada la correa, se le pida al perro una conducta básica que ya conozca, como sentarse.

El ejercicio ayuda a captar la atención del perro desde el inicio (Foto: Freepik)

Ya en el exterior, Burton propone dedicar entre tres y cinco minutos a recuperar la atención del animal antes de iniciar el paseo en sí. Durante ese tiempo, plantea combinar órdenes simples con breves momentos de interacción positiva, con el objetivo de reforzar el vínculo y lograr que el perro vuelva a enfocarse en la persona que lo guía.

“La primera vez puede que solo logres captar su atención durante 30 segundos”, advirtió la adiestradora. De todas formas, remarcó que la clave está en la constancia, ya que los perros aprenden a anticipar rutinas. Según explica, cuando este momento de calma se asocia de forma repetida con el inicio del paseo, resulta cada vez más fácil lograr salidas más tranquilas y controladas.