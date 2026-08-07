Qué significa escuchar zorzales cantar en el jardín durante agosto

Con la llegada de agosto, muchas personas comienzan a notar un sonido que se repite al amanecer y también durante el atardecer: el característico canto de los zorzales. Escucharlos cerca de la casa o en el jardín suele asociarse con la proximidad de la primavera y, aunque no se trata de una creencia popular sin fundamento, la explicación está en el propio ciclo biológico de estas aves.

El aumento de su actividad vocal durante las últimas semanas del invierno responde al inicio de los comportamientos previos a la temporada reproductiva. En esta etapa, los machos utilizan el canto para delimitar su territorio y atraer a una posible pareja, por lo que es habitual que sus vocalizaciones sean más intensas, frecuentes y prolongadas que en otros momentos del año.

El canto de los machos sirve para marcar territorio y atraer una pareja Google

Por ese motivo, escuchar zorzales cantar con insistencia durante agosto no significa que vaya a producirse un cambio meteorológico inmediato, sino que es una de las primeras señales naturales de que el invierno está llegando a su fin y la primavera se encuentra cada vez más cerca.

En la Argentina, el zorzal colorado es una de las especies más comunes y suele hacerse oír especialmente durante el amanecer. A medida que avanza agosto y comienza septiembre, su canto se vuelve más constante porque forma parte del proceso de búsqueda de pareja y preparación para la reproducción.

Escuchar zorzales en agosto es una señal natural del cambio de estación google

Además de escucharlos, es habitual ver zorzales recorriendo el jardín, y eso también puede interpretarse como una buena señal para el entorno. Estas aves eligen lugares donde encuentran árboles, arbustos, refugio y alimento, por lo que su presencia suele indicar un espacio con vegetación suficiente para desarrollarse. Gracias a su gran capacidad de adaptación, es frecuente observarlas tanto en parques y plazas como en patios y jardines de zonas urbanas.

Así, el canto de los zorzales durante agosto se convierte en uno de los anuncios más característicos del cambio de estación: una manifestación natural de que la primavera está cada vez más cerca y de que estas aves ya comenzaron a prepararse para una nueva temporada reproductiva.