Matías Almeyda, antes de enfrentar a Lionel Messi: “¿No tenía ganas de quedarse de vacaciones un poco más?"

La figura de Lionel Messi trasciende camisetas, escudos y rivalidades. Incluso entre quienes tienen que enfrentarlo dentro de la cancha, el capitán de Inter Miami despierta admiración y respeto. Así lo dejó en claro Matías Almeyda, entrenador de Rayados de Monterrey, quien se refirió al rosarino en la previa del duelo que ambos equipos protagonizarán este sábado por la segunda fecha de la Leagues Cup: el Pelado combinó elogios con una cuota de humor al hablar de la estrella del próximo adversario de sus dirigidos.

Luego de la derrota en la noche del miércoles del conjunto mexicano por 2-1 frente a Orlando City, el DT argentino reconoció que siguió el debut en el torneo de las Garzas, beneficiado por la postergación de su propio encuentro, también atravesado por las tormentas eléctricas, como el que Inter Miami derrotó por 4-2 a Atlético San Luis y estuvo suspendido por media hora en el segundo tiempo. Y, una vez más, quedó impactado por el nivel que mantiene a los 39 años Messi, que marcó dos goles. Tras haber ganado todo y de haber atravesado otra Copa del Mundo, se le ve las mismas ganas de jugar que cuando era un joven que recién daba sus primeros pasos en Barcelona.

“Lo vi al partido. Lo vi porque, como se había suspendido el nuestro [era a la misma hora], tuve la posibilidad de ir viéndolo. Y bueno, ¿qué puedo decirles? Es una máquina. Realmente sigue asombrando, a pesar de su edad: tanto talento, tantas ganas de jugar”, expresó Almeyda, rendido ante la vigencia del campeón del mundo en Qatar 2022 que regresó a su club sólo 10 días después de jugar la final del Mundial 2026 con la selección argentina.

Matías Almeyda llegó a Rayados de Monterrey en mayo pasado y tuvo un buen comienzo en la liga azteca, pero su equipo cayó en el debut en la Leagues Cup Jose Breton - AP

Las palabras del ex entrenador de River reflejan una sensación compartida en el ambiente futbolístico. A más de dos décadas del debut profesional y luego de haber conquistado los grandes objetivos de su carrera, Leo continúa siendo determinante y mantiene intacta la motivación para competir. Esa característica fue justamente la que más destacó el técnico de Rayados, admirado por la ambición deportiva de su compatriota.

En ese contexto, Almeyda recurrió al humor para referirse al rápido regreso de Messi a la actividad. Entre sonrisas, imaginó un escenario muy distinto y bromeó: “Justo les decía a mis compañeros: ‘¿No tenía ganas de quedarse de vacaciones un poco más? Qué sé yo... irse a un barco, estar con la familia’. Y volvió tan rápido. Evidentemente, ama el fútbol”.

Matías Almeyda, el DT de Rayados de Monterrey, que jugará por la segunda fecha de la Leagues Cup ante Inter Miami ULISES RUIZ - AFP

Más allá de la broma, el mensaje encerró una profunda valoración hacia la mentalidad del rosarino. Para el DT de 52 años criado en Azul, la verdadera diferencia de Messi no pasa únicamente por sus condiciones técnicas, sino también por una pasión que permanece inalterable pese al paso de los años y a todos los logros acumulados. “Yo brindo y agradezco que siga habiendo jugadores con esa pasión. Realmente, él sí que lo tiene todo. Todo, de verdad. Pero ahora quiere jugar al fútbol. No quiere vacaciones, quiere jugar”, expuso.

La admiración, sin embargo, no le impide recordar que apenas dos días deberá enfrentarlo, en un partido clave del certamen, sobre todo considerando que Monterrey comenzó con una derrota y eso lo condiciona para la clasificación a los cuartos de final. Por eso, sobre el final de sus declaraciones, volvió a apelar al tono distendido para analizar lo que vendrá: “Y bueno, hay que desear que ese día, no sé, que no tenga muchas ganas...”, lanzó.

Momento de SINCERICIDIO del Pelado Almeyda en conferencia de prensa… El DT de Monterrey palpitó el duelo vs. Inter Miami de Messi por la #LeaguesCup… ¡Imperdible!



📹 @LeaguesCup on Apple pic.twitter.com/7vhI8XkyVg — SportsCenter (@SC_ESPN) August 6, 2026

El deseo de Almeyda parece tan comprensible como difícil de concretar. Messi, que el miércoles de la semana pasada se reintegró a los entrenamientos y ya el sábado jugó algo más de 30 minutos por la MLS, llega nuevamente como la gran referencia de un Inter Miami con varias bajas de peso en el ataque, entre ellos el suspendido Luis Suárez y los lesionados Germán Berterame y Mateo Silvetti. Su presencia eleva la expectativa alrededor de cada partido y obliga a los entrenadores adversarios a diseñar planes especiales para intentar neutralizarlo.

El duelo entre Inter Miami y Rayados se disputará este sábado desde las 21 (hora argentina) en el Nu Stadium, el moderno escenario inaugurado en abril de este año y que se convirtió en la nueva casa del conjunto de Florida. Allí, Almeyda intentará tener la fórmula para frenar a quien define como “una máquina”, aunque en el fondo sabe que, por ser Messi, ni siquiera él parece tener una respuesta definitiva.