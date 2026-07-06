Quién es Toby, el gato que tiene 28 dedos y entró en el récord Guinness

Con apenas 10 meses de vida, un pequeño felino llamado Toby Henderson logró estampar su nombre en las páginas de los récords mundiales. El gato residente de Lansing, Michigan, nació con una particularidad anatómica poco vista: tiene un total de 28 dedos repartidos entre sus cuatro patas. Con esta cifra, la organización Guinness World Records confirmó que el animal alcanzó la histórica marca que ostentaba en solitario Jake, un felino canadiense, desde el año 2002.

La historia de adopción de Toby llamó la atención de su familia (Guinness World Records)

La historia de Toby con su dueña, Delaney Henderson, comenzó como una búsqueda de compañía para Connie, la otra gata de la casa que también es polidáctila, aunque solo tiene dos dedos extra. Curiosamente, el anuncio de adopción original no mencionaba la condición de Toby; fue su cuidadora temporal quien le advirtió a Delaney sobre las llamativas extremidades del pequeño felino.

“Cuando vi sus patas por primera vez, de verdad no podía creer lo que estaba viendo”, reveló Delaney a la organización Guinness. Aunque ya estaba familiarizada con la polidactilia, nada la había preparado para la magnitud de Toby. Sin embargo, más allá del asombro físico, fue la mirada dulce y el carácter del felino lo que terminó por convencerla de darle un hogar definitivo.

El récord Guinness que alcanzó Toby estaba vigente desde 2002 y pertenecía a Jake the Polydactyl Cat, de Canadá (Guinness World Records)

A pesar de que sus primeros días en la casa fueron extraños, Toby se transformó rápidamente en el verdadero motor del hogar. Hoy en día es un torbellino de energía que utiliza los muebles como trampolines y demuestra su amor por la comida, lo que lo lleva a morder los envoltorios de los premios para abrirlos antes de tiempo. Tal como contó su dueña, es un compañero cariñoso que busca mimos constantes y duerme plácidamente sobre sus piernas.

En cuanto a su salud, el pequeño felino se encuentra en perfectas condiciones y su anatomía única no le impide realizar ninguna actividad. De hecho, su vida es idéntica a la de cualquier otro gato, con una sola excepción en su rutina estética: sus dueños deben realizar un corte extremadamente minucioso de sus 30 uñas, ya que en dos de sus dedos le crecieron garras dobles.

Al haber rescatado a sus dos mascotas de refugios, Delaney aprovecha la atención internacional de Toby para dar un mensaje de concientización y animar a las personas a acudir a organizaciones de rescate al momento de buscar un nuevo integrante para la familia.