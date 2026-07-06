Por qué la bandera de Estados Unidos flameó en el Monumento a la Bandera en Rosario

Este sábado 4 de julio, los vecinos de la ciudad santafesina de Rosario se sorprendieron al notar que la bandera de Estados Unidos flameaba en el Monumento Nacional a la Bandera, a la vera del río Paraná.

El hecho provocó reacciones en contra en las redes sociales, donde los usuarios cuestionaron con dureza la medida, sobre todo apuntando al mandatario Javier Milei y su relación con el país que preside Donald Trump. Sin embargo, se trata de una normativa regulada por la comuna local y que tiene 15 años de antigüedad.

Esta medida se trata de un gesto de cortesía diplomática tradicional respaldado por un protocolo de la ciudad de Rosario. El izamiento coincidió justamente con el 250.° aniversario de la independencia de Estados Unidos.

La insignia estadounidense se colocó exclusivamente en el mástil secundario (o mástil escolta), ubicado en el Atrio del Patio Cívico. Desde hace casi siete décadas existía la tradición institucional de izar banderas de naciones extranjeras reconocidas por Argentina durante sus respectivas fechas patrias o en los aniversarios de ciertas organizaciones (como la Cruz Roja o la Organización de las Naciones Unidas).

El motivo por el que la bandera de Estados Unidos flameó en el Monumento de la Bandera en Rosario

Esta práctica, que inicialmente era un uso y costumbre, fue regulada formalmente el 13 de julio de 2011 bajo la intendencia de Miguel Lifschitz mediante el decreto 1631 de la Municipalidad de Rosario. En el artículo 3 de esa norma se especifica:

En el mástil escolta de la Bandera nacional existente en el Patio Cívico se izarán, únicamente, las banderas representativas de: a) los Estados reconocidos por la República Argentina; b) las organizaciones internacionales de Estados que integre nuestro país; c) las entidades internacionales reconocidas por la comunidad internacional: Santa Sede y Soberana Orden de Malta; d) las provincias argentinas; y e) la Ciudad Autónoma de Bs. Aires.

También se izarán las banderas de los estados a quienes representen los mandatarios o diplomáticos acreditados ante el Poder Ejecutivo Nacional, cuando se hallen en visita oficial a la ciudad.

Lo propio se hará con las banderas de las organizaciones internacionales de estados que integre nuestro país, cuando visite Rosario un representante de la misma, en misión oficial.

“Es un gesto de cortesía con los países que mantienen relaciones con Argentina o con aquellas naciones que cuentan con destacadas comunidades locales”, explicó al medio local La Capital el historiador Miguel Carrillo Bascary, integrante del Instituto Belgraniano y exdirector del Monumento.

El motivo por el que la bandera de Estados Unidos flameó en el Monumento de la Bandera en Rosario. secretaría de turismo de Rosario

Desde ya, y de acuerdo a las regulaciones locales, el mástil principal está reservado de manera única y permanente para la bandera argentina, por lo que ningún símbolo extranjero desplaza o sustituye al pabellón nacional.

La aparición de la bandera norteamericana se viralizó rápidamente en redes sociales y despertó un fuerte debate y rechazo por parte de sectores de la oposición y de algunos ciudadanos.

Muchas de las críticas vincularon el hecho con el marcado alineamiento político internacional de la administración del presidente Milei hacia Estados Unidos. No obstante, las autoridades pertinentes aclararon que el acto respondió estrictamente a la normativa diplomática local preexistente y no a una directiva excepcional del Poder Ejecutivo Nacional.

El Monumento a la Bandera es propiedad de la Nación, pero desde el año 1963 lo administra la Municipalidad de Rosario. Por ende, la intendencia rosarina tiene la responsabilidad y el honor de atender a la conservación del espacio y al velar por su uso en correspondencia con la alta valoración que merece tal espacio.