Después de cuatro meses de trabajo: un barco romano de hace 17 siglos fue recuperado completamente intacto
Por primera vez, España logra rescatar los restos de un navío que fue hundido durante un viaje comercial; gracias a esta hazaña se podrá estudiar la estructura y materiales de construcción
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España logró un hito en cuanto a su patrimonio histórico representa, luego de recuperar del fondo del mar Mediterráneo un buque comercial de la época imperial romana que se hundió hace 1700 años. Hasta el momento, los arqueólogos solo podían estudiar este tipo de transporte con equipos de buceo especiales; ahora lo harán en tierra firme.
La operación se llevó a cabo frente a las costas de Palma de Mallorca. El pecio Ses Fontanelles se construyó en el siglo IV d.C. y representa uno de la decena de barcos que se hallan en territorio balear español.
Esta hazaña fue la primera en resultar exitosa con la recuperación completa del buque, que lo devolvieron a flote después de siglos. La tarea demandó cuatro meses y, según los investigadores, esto abre una ventana para estudiar de cerca y de manera segura la estructura romana propia de la Antigüedad Tardía.
La organización Arqueomallornauta, compuesta por varias universidades españolas y con la colaboración de buzos de la Armada, trabajó en la preparación de molduras de fibra de vidrio para retirar el barco y conservar el casco. En total se recuperaron 600 piezas entre fragmentos de madera y elementos de cargamento, los cuales sirven para reconstruir la historia de la embarcación.
El pecio Ses Fontanelles era un mercante de 12 metros de eslora y 5 de manga que partió de Cartagena con 300 ánforas que transportaban aceite, vino y salsas de la época romana. Se cree que el destino final habría sido Roma u otra provincia del Mediterráneo occidental.
¿Por qué el navío se hundió?
De acuerdo a las investigaciones realizadas meses atrás, una tormenta en la bahía de Palma dificultó la navegación, provocando su hundimiento en la zona conocida como Ses Fontanelles. En 2019, con la remoción del lecho marino, se descubrieron las vasijas, muchas de ellas selladas y con los restos del material orgánico de más de 1000 años de antigüedad.
Además del estado de conservación de la nave, lo que llama la atención y representa un tesoro histórico es el contenido de las ánforas, las inscripciones pintadas conocidas como “tituli picti”, anotaciones comerciales que permitieron identificar nombres de mercaderes, escribas e incluso referencias fiscales vinculadas al transporte.
Gracias a una moneda que se halló en la base del mástil, colocada probablemente como parte de un ritual fundacional del barco, se determinó la edad en que nació en el año 320 d.C., cuando fue acuñada la pieza metálica.
El Museo Nacional de Arqueología Subacuática en Cartagena dispondrá de todos sus recursos para restaurar el navío y aplicarle los tratamientos específicos para que su conservación sea óptima. Se espera que en el otoño español pueda enseñarse al público.
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