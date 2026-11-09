Rescataron cachorros abandonados y descubrieron que un perro macho ocupó el lugar de la madre: “Rara vez vemos ese tipo de comportamiento protector”

La organización de rescate Boonie Babies recibió una alerta urgente sobre la presencia de cachorros en un centro comercial desierto de la isla de Saipán. Este territorio estadounidense enfrenta una crisis sanitaria crítica con una población estimada de 21.000 perros sin dueño y la ausencia total de servicios veterinarios locales. Aria Keilbach, cofundadora de la entidad, relató que su equipo acudió al lugar de inmediato ante la gravedad de la situación.

Al llegar, las rescatistas detectaron los gemidos de los animales y localizaron a los dos pequeños, pero la sorpresa principal provino de un ejemplar adulto que permanecía a su lado. Keilbach asumió en un principio que el animal era la madre, sin embargo, comprobó que se trataba de un macho. La presencia de este perro adulto resultó un enigma para las especialistas, ya que ellas pensaron en un abandono conjunto por azar.

El perro, al que apodaron Kai, fue muy dócil y amable con los humanos

Tras una revisión exhaustiva del predio, ellas descartaron la existencia de otros animales en la zona. El momento de mayor tensión ocurrió cuando las voluntarias intentaron retirar a las crías para ponerlas a resguardo. El perro adulto, al que apodaron Kai, manifestó signos evidentes de ansiedad y desesperación ante la separación. “Cuando levantamos a los cachorros, empezó a saltarnos desesperadamente y nos seguía muy de cerca mientras caminábamos, dejando en claro lo apegado que estaba a ellos”, afirmó Keilbach al medio The Dodo.

El video del momento se volvió viral en las redes

La rescatista enfatizó la singularidad del evento en su labor cotidiana. “Nos pareció algo muy extraño, ya que rara vez vemos que perros machos tengan ese tipo de comportamiento protector con los cachorros, como sí ocurre con las madres”, sostuvo la especialista. Ante la actitud inquebrantable del animal, las rescatistas decidieron incluirlo en el operativo de salvataje. El perro demostró una docilidad sorprendente y una conexión profunda con los pequeños.

Keilbach relató la reacción del can durante el traslado. “Nos asombró su nivel de compromiso, pero no creíamos que iba a querer subir al auto con ellos”, confesó la mujer. Tras breves minutos de persuasión, Kai tomó la iniciativa y saltó dentro del vehículo para reunirse con los cachorros. Actualmente, los tres perros permanecen bajo supervisión del equipo de rescate en un entorno seguro donde se recuperan de las condiciones precarias del hallazgo inicial.

El perro apareció cuando llegaron los rescatistas

El equipo de observación destacó un vínculo afectivo sólido entre los animales. Los cachorros juegan sobre Kai de manera constante mientras él asume un rol paternal. Keilbach subrayó el estado actual de los rescatados. “Los tres siguen completamente fascinados el uno con el otro”, comentó la cofundadora a The Dodo. Los cachorros buscan el contacto físico con Kai y él responde con un semblante de satisfacción absoluta.

La organización reafirmó su compromiso con el bienestar de este grupo, el cual encontró refugio tras el desamparo inicial. La historia de Kai desafía las expectativas sobre el instinto animal y demuestra la capacidad de cuidado desinteresado incluso fuera de los lazos biológicos conocidos en la especie canina.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA