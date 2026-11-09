Instalan una estatua de catorce metros y cuatro toneladas del papa León XIV con los brazos abiertos

Una estatua de catorce metros y cuatro toneladas con la imagen del papa León XIV recibirá al pontífice el lunes 16 cuando recorra las calles del puerto peruano del Callao, en la etapa de su viaje apostólico por América del Sur. La figura, con los brazos abiertos, se inauguró este domingo en el Parque del Niño Gaelito, a la espera de la llegada del vicario de Cristo a su segundo hogar, el Perú, donde sirvió por dos décadas y aprendió a hablar en un español manso y tranquilo.

Atardecer en el Pacífico, en una vista aérea de la escultura emplazada ayer en la costa de Perú ERNESTO BENAVIDES - AFP

Fue realizada por el escultor y artesano peruano Rafael Gutiérrez, de 42 años, egresado de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, y contó con la coordinación artística del escultor y Deyvi Wong, y el apoyo de un equipo de colaboradores. Para el escultor, el papa León XIV “es único por lo que representa para la fe católica”. Gutiérrez y su equipo trabajaron hasta dieciséis horas diarias por un mes y medio.

Estatua del Papa León XIV en Perú

La municipalidad del Callao impulsó el proyecto como homenaje a los vínculos del Papa con esa ciudad, donde fue administrador apostólico de la diócesis local entre 2020 y 2021, durante la pandemia. La entidad financiera Caja Huancayo donó más de 240.000 soles para la obra.

La monumental efigie tuvo que ser trasladada en partes desde el taller de Carabayllo donde fue construida; solo la cabeza pesa una tonelada. Trabajada sobre tubos de acero galvanizado con malla y arcilla, fue recubierta con espuma de poliuretano y fibra de vidrio, con un acabado de polvo de mármol.

De pie a pocos metros del océano Pacífico, sobre un pedestal de dos metros, la estatua de León XIV con los brazos abiertos, túnica papal y un crucifijo, fue diseñada para resistir la humedad y vientos de hasta 120 kilómetros por hora. Sería la estatua más grande del mundo dedicada a un Papa.

Los fieles recibirán a León XIV en su "segundo hogar" el próximo lunes 16 ERNESTO BENAVIDES - AFP

“Esto es una muestra de amor que da el pueblo chalaco al papa León XIV”, afirmó el alcalde de Callao, César Pérez Barriga. Si bien se espera que el Pontífice visite el Callao el próximo lunes 16 para reunirse con la comunidad y, de paso, bendecir la escultura, esa instancia no está confirmada en el itinerario del Vaticano. Por ahora, se sabe que recorrerá la Costa Verde rumbo a la Casa Asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. En ese trayecto, podrá ver la estatua.

Antes de convertirse en el papa León XIV, el sacerdote Robert Prevost vivió veinte años en el Perú a partir de 1985. Sus principales paradas en el país hermano, en su primer viaje por América Latina como patriarca de Occidente, tendrán lugar en las ciudades de Lima y Chiclayo, donde fue designado obispo por el papa Francisco, en 2014.