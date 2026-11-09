Los medios del mundo replicaron el primer mensaje del Papa en la Argentina con foco en las políticas de Milei

Luego del primer mensaje del papa León XIV en la Argentina, en el que habló desde el Palacio Libertad ante el presidente Javier Milei y miembros de todo el arco político y empresarial, distintos medios internacionales analizaron sus palabras y las posibles implicancias para el gobierno libertario.

La CNN puso el foco en el vínculo entre el mandatario argentino y su par estadounidense, Donald Trump. “El papa León XIV insta al presidente Milei, aliado de Trump, a ‘salvaguardar la democracia’ a su llegada a la Argentina”, tituló el medio estadounidense. También destacó el llamado del Pontífice a cuidar el uso de las palabras, en una referencia que puede leerse en relación con el estilo de comunicación agraviante del Presidente.

“La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública: en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos y en la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino”, dijo el Sumo Pontífice este domingo.

The New York Times Captura

También en EE.UU., el diario The New York Times tituló: “El papa León se reunirá con la Iglesia en desacuerdo con el presidente Milei”. La nota, que incluye testimonios de sacerdotes argentinos, entre ellos el padre Francisco “Paco” Olveira, habla sobre un “tenso enfrentamiento” entre el Sumo Pontífice y Milei, a quien definieron como “un libertario que atacó repetidamente conceptos de justicia social a los que gran parte del clero argentino está profundamente comprometido”.

“Milei mantiene posturas diametralmente opuestas en temas como la inteligencia artificial, y a menudo describe su presidencia como una misión moral, lo que lo sitúa en un terreno tradicionalmente reservado a la Iglesia”, consideraron.

Uno de los títulos más duros fue el de The Wall Street Journal: “Un Papa misionero se enfrenta a un populista armado con una motosierra en la Argentina”. El medio estadounidense consideró que el mensaje “chocó” con la reforma económica impulsada por la administración libertaria.

The Wall Street Journal

Político —la publicación de periodismo político con base en Estados Unidos— resaltó el fragmento del discurso en el que León expresó que “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”. “[El Papa] formuló una crítica diplomática, pero sutilmente contundente a las medidas de austeridad y la agenda libertaria del presidente Milei”, indicó.

El medio también optó por hacer hincapié en la alianza con la administración de Trump y explicó que el Gobierno presentó los recortes como “parte de un proceso de reforma necesario” para rehacer la “problemática economía argentina”.

Diario Político

Reacciones en Europa

La BBC evaluó el discurso del Papa como una “crítica a las medidas de austeridad de Milei”. El medio británico tildó los comentarios de “diplomáticos” pero “contundentes” e hizo alusión a las palabras de Milei —“adoptó un tono conciliador”, aseguró— , quien definió a Francisco como una “figura excepcional” luego de haberlo criticado y definirlo como el “representante del maligno en la Tierra”.

BBC

El diario británico The Guardian fue por la misma línea y aseguró que el Papa apuntó contra las medidas de austeridad del gobierno argentino. “Le dijo a Milei, conocido por sus diatribas llenas de improperios, que fortalecer la democracia requería una ‘voluntad de escuchar’ y un ‘uso cuidadoso de las palabras’”, escribieron.

El artículo también resaltó el recibimiento de los argentinos al papa León XIV este domingo y advirtió que la visita servirá como “prueba de fuego para medir el apoyo a la iglesia” y para “impulsar la fe de un país que quedó decepcionado por la falta de visitas de Francisco durante su papado”.

La tapa de The Guardian

Por su parte, el diario español El País interpretó que el líder de la Iglesia Católica defendió a “las víctimas de la motosierra de Milei”. Aunque el Papa no hizo una referencia directa a esa consigna del Gobierno, el medio español vinculó sus palabras sobre la economía y el cuidado de las personas con la coyuntura argentina y las consecuencias del ajuste sobre los jubilados, las personas con discapacidad, la educación, la cultura y la investigación. También puso el foco en sus referencias al clima de agresividad que atraviesa el país.

La tapa del diario El País Captura

El título de Deutsche Welle (DW), el servicio de radiodifusión internacional público de Alemania, fue similar al de sus pares y resaltó el fragmento sobre “anteponer a las personas a la economía”.

“Las políticas de Milei suscitaron en el pasado fuertes críticas por parte de la Iglesia Católica argentina, en particular los recortes que afectan a los servicios sociales, las pensiones, la asistencia a las personas con discapacidad y las universidades públicas”, definieron.

DW

“León XIV en Argentina: democracia, corrupción, límites del poder… La lección del Papa en Milei", fue el título del diario francés La Croix.

Según definió el medio francés, el Papa hizo un repaso por los “temas espinosos” en presencia de Milei. “Jubilados, universidades, discapacidad, corrupción... Una serie acumulativa, estructurada como una demostración”, añadieron.

La tapa de La Croix

Las agencias también se hicieron eco del discurso del Papa. La Agencia Nacional de Prensa Asociada (ANSA, por sus siglas en italiano) calificó de “durísimo” el mensaje del Sumo Pontífice a Milei y consideró que, si bien no hizo alusión directa al gobierno libertario, se trató de un “mensaje directo y afilado” para los oídos de las autoridades.

ANSA

Reuters, con sede principal en Londres, también destacó la alianza entre los gobiernos argentino y estadounidense y el mensaje del Papa sobre “conocer los límites del poder”.

“Quienes ejercen autoridad tienen el deber de actuar con prudencia, de reconocer los límites del poder que se les confió y de orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad”, dijo León.