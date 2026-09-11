Sufre narcolepsia, se queda dormido repentinamente por la emoción y se volvió viral por su ternura

Gösta es un cachorro de cocker spaniel de 15 semanas que vive en Suecia y conquistó las redes sociales por los particulares episodios que presenta cuando se emociona. Puede estar corriendo, jugando u olfateando y, de un momento a otro, desplomarse y quedarse dormido.

Sus dueños comparten su día a día en la cuenta de Instagram @life_withmycockerspaniel, donde también explicaron cómo es convivir con esta condición. “A Gösta le diagnosticaron narcolepsia. Esto también hace que esté generalmente cansado en la vida cotidiana”, contó su familia en una de sus publicaciones.

El perro se siente cansado todo el día por su condición (Foto: Instagram @life_withmycockerspaniel)

La dueña señaló que su intención no es hablar únicamente de la enfermedad, sino “difundir el conocimiento y las experiencias que uno obtiene cuando vive con un perro con narcolepsia”. Según explica, las manifestaciones pueden variar y los colapsos repentinos son algunos de los episodios que aparecen con mayor frecuencia en los videos que comparte.

“Gösta puede estar corriendo, jugando, olfateando o acercándose a algo que considera emocionante. Entonces, de un segundo a otro, sus piernas pueden fallarle”, relató. La propietaria explica que, en algunos casos, el cachorro pasa directamente de estar despierto a quedarse profundamente dormido, en una transición tan repentina que parece imposible de anticipar.

La mujer también diferencia estos episodios de aquellos en los que el perrito permanece consciente. “A veces todavía está despierto cuando se desploma. Eso es cataplexia”, señaló. En esos momentos, puede perder el control de sus músculos, mientras permanece consciente de lo que está ocurriendo.

Su enfermedad le puede provocar episodios repentinos de sueño y pérdida del control muscular (Foto: Instagram @life_withmycockerspaniel)

La narcolepsia es un trastorno del sistema nervioso que puede provocar episodios repentinos de sueño y pérdida del control muscular. Veterinary Referral Associates explica que los perros afectados pueden quedarse dormidos de manera súbita mientras comen, juegan o realizan otras actividades, y que la enfermedad suele aparecer en animales jóvenes.

En el caso de Gösta, no existe un único estímulo que desencadene sus episodios. Su dueña cuenta que pueden aparecer ante la comida, los juegos, nuevos olores, el agua, los paseos o incluso la emoción de encontrar algo en el suelo. “Las cosas que son completamente normales para un cachorro también pueden convertirse en un detonante”, confió.

A pesar de estas dificultades, disfruta de su vida junto a su familia y sus videos generaron numerosos mensajes de cariño. “Estoy tan contenta de que tenga una familia que lo ama y lo cuida” y “Él es tan lindo”, comentaron algunos usuarios.

Para su dueña, el diagnóstico cambió sus expectativas sobre el futuro, pero no su compromiso con él: “Su camino resultó ser diferente al que había imaginado para él, pero quiero seguir acompañándolo en cada etapa de su vida”, expresó su dueña.

Por Katherine Bravo Hernández