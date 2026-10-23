¿Tu perro se rasca todo el tiempo? Estas son las alergias más comunes y las señales de alerta

La picazón persistente, el lamido excesivo de las patas, la irritación de la piel y las infecciones recurrentes de oído pueden ser señales de una alergia en los perros. Aunque algunos de estos síntomas pueden parecer menores en un comienzo, identificarlos y determinar su causa permite establecer un tratamiento adecuado y evitar que el problema se vuelva recurrente.

Las enfermedades dermatológicas se encuentran entre los motivos de consulta más frecuentes en la práctica veterinaria a nivel mundial. Según información de Royal Canin, una de cada cinco consultas veterinarias está relacionada con signos dermatológicos, como picazón, infecciones de piel y oído, enrojecimiento o pérdida de pelo.

“El rascado constante y los problemas en la piel son alertas que ningún tutor debería ignorar. Identificar si el origen está relacionado con parásitos, factores ambientales o la alimentación es el primer paso para ayudar a recuperar el bienestar de las mascotas”, explica Carolina Figueroa, médica veterinaria y corporate affairs head Latam seeds de Royal Canin.

Entre las alergias más frecuentes en perros se encuentran la dermatitis alérgica a la picadura de pulga, las alergias ambientales y las alergias alimentarias. Aunque estas últimas representan un porcentaje menor de los casos, pueden presentar síntomas similares a los de otras enfermedades dermatológicas, por lo que es necesario establecer un diagnóstico veterinario.

Las enfermedades dermatológicas se encuentran entre los motivos de consulta más frecuentes en la práctica veterinaria a nivel mundial

Las pulgas son una de las principales causas de reacciones alérgicas en los perros. En algunos animales, una sola picadura puede desencadenar una respuesta exagerada del sistema inmunológico y provocar picazón intensa, irritación y lesiones en la piel. Para prevenir este tipo de reacciones, es importante mantener al día los tratamientos antiparasitarios y realizar controles veterinarios periódicos.

El polvo, el polen, algunas plantas y los ácaros pueden generar respuestas alérgicas en perros predispuestos. Este tipo de alergia suele manifestarse mediante picazón recurrente, especialmente en zonas como las orejas, el rostro y las patas.

Debido a que estos alérgenos hacen parte del entorno cotidiano de las mascotas, identificar el desencadenante y establecer un manejo adecuado puede ser fundamental para controlar los síntomas y preservar su calidad de vida.

Aunque son menos frecuentes, las alergias alimentarias pueden ser difíciles de identificar porque sus síntomas pueden confundirse con los de otros problemas dermatológicos.

Identificar el desencadenante y establecer un manejo adecuado puede ser fundamental para controlar los síntomas y preservar su calidad de vida (Foto: Pexels)

“La única forma de diagnosticar una alergia alimentaria es mediante una dieta de eliminación supervisada por un médico veterinario. Este proceso puede tardar alrededor de ocho semanas y permite identificar si existe una relación entre la alimentación y los síntomas que presenta la mascota”, señala Figueroa.

Entre las señales que pueden indicar la presencia de un problema dermatológico están:

Picazón persistente.

Lamido excesivo de las patas.

Rascado frecuente.

Infecciones recurrentes de oído.

Caída de pelo o cambios en la calidad del pelaje.

Cuando estos signos aparecen de manera recurrente, la recomendación es acudir al médico veterinario para determinar qué los está causando y establecer el tratamiento correspondiente.

Además de atender la causa específica de la alergia, el cuidado de la piel también incluye medidas de prevención, como el control adecuado de parásitos externos, una nutrición completa y balanceada, y la consulta temprana ante cualquier signo de irritación.

En este último aspecto, Royal Canin señala que una alimentación adaptada a las necesidades de cada mascota puede contribuir al cuidado de la salud cutánea.

“La piel es el órgano más grande del cuerpo y actúa como una barrera protectora frente al entorno. Para cumplir adecuadamente esta función, necesita nutrientes específicos, como ácidos grasos omega 3 y 6, zinc, aminoácidos y antioxidantes. Una alimentación adaptada a las necesidades de cada mascota puede contribuir a fortalecer la barrera cutánea y favorecer una piel saludable a lo largo de su vida”, concluye Figueroa.

Por Angie Tatiana Rodríguez Bernal