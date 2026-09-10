“Alimentarlos de otra forma es posible”: una alergia de su perro la llevó a crear una marca de comida natural y cocida para mascotas

“Pepe va a tener que tomar de por vida una medicación para su alergia”. Fue esa la respuesta que Carolina Klemencic recibió tras llevar a su perro a un dermatólogo veterinario. Pepe vivía en una casa rodeada de parque… pero era alérgico al pasto. Medicarlo todos los días para controlar los síntomas parecía la única alternativa.

El perro había llegado a la casa de Carolina un año antes. La mujer que se lo dio en adopción le recomendó que lo alimentara con un alimento seco para cachorros, y ella siguió esa indicación sin cuestionarla. Era lo habitual, lo que comían los perros. Hasta que la alergia le disparó una pregunta: ¿qué era lo que Pepe estaba comiendo todos los días?

Por entonces, Carolina había empezado a revisar su propia alimentación: elegía ingredientes más naturales, leía las etiquetas, prestaba atención a las procedencias. “Empecé a pensar que, si me preocupaba por saber qué había en mi plato, tenía sentido hacerme la misma pregunta sobre el de Pepe”, recuerda.

Durante un viaje al exterior encontró en un pequeño supermercado algo que nunca antes había visto: un freezer con comida natural, cocida y congelada para perros. No eran croquetas ni latas. Era comida “real”, elaborada especialmente para ellos. La imagen le mostró que otra forma de nutrición era posible. Transformar esa idea en un alimento natural, completo y seguro sería un proyecto de años.

El desarrollo de Wouu requirió años de investigación y trabajo junto a veterinarios, nutricionistas y especialistas en producción de alimentos.

Comida natural, nutritiva y también segura

Lo que comenzó como una inquietud sobre la alimentación de Pepe terminó convirtiéndose en una búsqueda mucho más profunda: entender qué necesitaban realmente perros y gatos para alimentarse de manera natural y sin resignar nutrición, equilibrio ni seguridad.

El desarrollo de Wouu requirió años de investigación y trabajo junto a veterinarios, nutricionistas y especialistas en producción de alimentos. El desafío era crear, a partir de ingredientes reales y reconocibles, una comida con todos los requerimientos nutricionales de perros y gatos. Así nació Wouu, una marca argentina de alimentación natural cocida, desarrollada y producida en el país.

Sus recetas tienen a la proteína animal como protagonista, acompañada por vegetales, vitaminas, minerales y probióticos. Cada variedad utiliza una única fuente de proteína animal (sin mezclar diferentes proteínas) y se cocina mediante un proceso controlado de tiempo y temperatura. Luego se congela para preservar el alimento, sin necesidad de recurrir a conservantes artificiales.

En casa debe conservarse en el freezer. Para servirlo, se recomienda descongelar la ración diaria en la heladera la noche anterior. Una vez descongelado, puede mantenerse refrigerado hasta tres días. Antes de servir, también es posible dejarlo unos minutos a temperatura ambiente, o calentarse brevemente en el microondas para intensificar su aroma y sabor.

Pero para Carolina había otra condición clave: el producto, además de estar hecho a base de ingredientes naturales, tenía que resultar completo, balanceado y seguro para formar parte de la alimentación diaria de perros y gatos.

Por eso Wouu se desarrolló bajo estándares de producción de alimentos para animales, y tanto su fábrica como sus productos cuentan con las habilitaciones y aprobaciones correspondientes de SENASA.

Después del cambio en su alimentación, Pepe dejó de presentar los síntomas de la alergia y nunca volvió a necesitar el medicamento para controlarlos. Claro que un caso no habilita a afirmar que el mismo resultado se repetirá en todos los animales, ni reemplaza tampoco la consulta veterinaria. Pero el episodio trajo un hecho imposible de ignorar: cuando cambió lo que Pepe comía todos los días, también cambió su salud.

Además de estar elaborado a base de ingredientes naturales, Wouu resulta completo, balanceado y seguro.

“Somos lo que comemos”: algo que también vale para ellos

No es novedad que los perros y gatos son hoy vistos como miembros de la familia: dormimos con ellos, organizamos nuestras rutinas alrededor de sus necesidades, nos preocupamos por su salud y buscamos, por supuesto, darles lo mejor. Es en ese contexto que aparece una nueva inquietud: ¿sabemos realmente qué estamos dándoles de comer?

Leer las etiquetas, conocer los ingredientes, entender cómo se elaboran los alimentos y saber de dónde proviene aquello que ponemos en sus platos empieza a formar parte de una manera más consciente de cuidarlos.

Para Carolina, todo comenzó con Pepe. Pero la pregunta que dio origen a Wouu hoy alcanza a todas las familias que conviven con un perro o un gato. “Si son parte de la familia –razona la emprendedora– entonces su alimentación también merece una elección consciente”.

Wouu. Comida real, natural y cocida. Conocé las variedades y calculá raciones según el peso de tu mascota en wouu.life y @wouu.life

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