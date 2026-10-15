Un aguilucho de alas anchas estuvo, al borde de la muerte, pero ahora volvió a volar y emocionó a todos: el video que recorre el mundo

Los rescates de fauna local ofrecen valiosas lecciones sobre el impacto de la asistencia humana profesional en la naturaleza. Un caso reciente en el extremo sur del estado de Florida dejó en evidencia la importancia de estas intervenciones. Es que un aguilucho de alas anchas (Buteo platypterus) halló refugio y sanación en una reconocida institución sin fines de lucro, luego de atravesar un episodio crítico que puso en riesgo su supervivencia.

Un ave silvestre volvió a volar libremente tras recuperarse de problemas de salud (Foto: Captura Instagram/@keepthemflying)

El centro especialista Florida Keys Wild Bird Rehabilitation Center, ubicado en la cadena de islas de la región, recibió al ejemplar tras un aviso sobre su condición crítica en la vía pública. El animal presentaba signos claros de debilidad extrema. Durante la revisión inicial, los profesionales diagnosticaron deshidratación severa, una postura anómala con una de sus alas totalmente contraída y una marcada lentitud en la respuesta de sus pupilas; cuadro que exigió medidas inmediatas por parte del cuerpo médico.

El plan de acción comenzó con terapias de rehidratación intensa mediante líquidos específicos para equilibrar el organismo de la rapaz. El tratamiento dio frutos a los pocos días. Es que la pequeña ave mostró avances notables: se sostuvo firme sobre sus patas, recobró la postura erguida sobre las perchas y comenzó un aumento paulatino de masa corporal.

El paso decisivo ocurrió cuando reanudó el consumo de alimento por sus propios medios. A raíz de esto es que el equipo técnico ordenó el traslado del animal hacia las instalaciones exteriores. Aquellos espacios amplios al aire libre le permitieron ejercitar la musculatura de las alas y recuperar la destreza necesaria para maniobrar en el aire; al mismo tiempo que la fuerza de sus aleteos confirmó la total recuperación de sus funciones físicas.

Un ave silvestre volvió a volar libremente tras recuperarse de problemas de salud (Foto: Captura Instagram/@keepthemflying)

Apenas nueve días después del ingreso al centro hospitalario, los especialistas otorgaron el alta médica definitiva al aguilucho. La liberación tuvo lugar a comienzos de octubre en una zona boscosa apta para la especie. La partida del ave quedó registrada en un breve video que la organización difundió a través de sus redes sociales.

“Feliz viernes de libertad”, escribieron desde el Instagram de la ONG, cuenta que acumula poco más de 16.000 seguidores. “¡Esta semana, nuestro equipo lanzó este recién rehabilitado Hawk de alas anchas! Este halcón juvenil fue encontrado originalmente flotando en la costa, antes de ser recogido y transportado a nuestro centro. Un examen detenido encontró que este paciente tenía un ala apretada, una respuesta pupilar lenta y estaba deshidratado", explicaron.

La noticia fue compartida por la cuenta de Instagram de la ONG (Foto: Captura Instagram/@keepthemflying)

Y completaron: “Después de unos días de fluidos y atención de apoyo, el paciente comenzó a posarse y a ganar peso. Una vez que el Hawk comenzó a comer por su cuenta, fue trasladado a uno de nuestros recintos de vuelo al aire libre. Después de poco más de una semana de cuidado, ¡este Broad-winged Hawk fue liberado listo!“.

En cuestión de minutos, el posteo despertó el interés de miles de usuarios, ya que las imágenes mostraron el instante preciso en el que el animal extendió sus alas y ganó altura hacia la copa de los árboles.

El caso resalta la necesidad de proteger a las especies silvestres frente a las amenazas de su entorno. La detección temprana y la asistencia médica oportuna garantizan hoy la supervivencia de este ejemplar, que vuela libre una vez más sobre el territorio norteamericano.