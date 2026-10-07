Cardenales, jilgueros y reinamoras: recuperaron 88 aves del tráfico clandestino, los rehabilitaron e hicieron una liberación masiva en Zárate

Un total de 88 aves rescatadas del tráfico de fauna fue liberado en una reserva natural de Lima, partido bonaerense de Zárate, según informó la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.

El momento en que liberan los ejemplares rescatados

Los ejemplares pertenecen a nueve especies y habían sido recuperados en cuatro operativos realizados entre mayo y junio en distintos puntos del conurbano bonaerense.

Cómo fue la liberación de 88 aves rescatadas de tráfico de fauna

Según informó la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, la liberación estuvo a cargo de la Brigada de Control Ambiental y la Fundación Temaikèn. Antes de volver a la naturaleza, las aves atravesaron un período de rehabilitación y cuarentena en el centro de rescate de la fundación.

Los procedimientos se realizaron en Florencio Varela, La Matanza y Merlo con participación de la Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional.

Los animales habían sido utilizados para el comercio ilegal, una práctica que suele incluir captura, traslado y tenencia en condiciones incompatibles con las necesidades de cada especie.

Las nueve especies reintroducidas fueron:

Brasita de fuego y cabecita negra

Cardenal copete rojo y corbatita común

Celestino, jilguero y misto

Reinamora grande y tordo renegrido

Cuáles son las etapas para reinsertar especies en la naturaleza

La rehabilitación es una etapa necesaria porque una liberación inmediata puede poner en riesgo a los animales.

Los equipos deben evaluar su estado sanitario, su capacidad de alimentarse y desplazarse y la ausencia de enfermedades que puedan afectar a poblaciones silvestres.

La Brigada de Control Ambiental realizó las fiscalizaciones bajo la ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, su decreto reglamentario y la resolución 306/2020. Esa normativa establece herramientas para controlar la captura, el transporte, la comercialización y la tenencia de fauna silvestre.

En la apertura de las cajas también participaron integrantes del Club de Observadores de Aves de Escobar y de la red y fundación Pajareritos Argentinos y de América. La presencia de estas organizaciones acompañó el regreso de los ejemplares, pero la decisión técnica de liberarlos correspondió a los equipos responsables de su rehabilitación y control.

El operativo permite medir una parte del impacto del comercio ilegal: 88 animales vivos pudieron ser recuperados y devueltos a un ambiente natural.

La reserva elegida se encuentra en Lima, dentro del partido de Zárate. Para proteger a los ejemplares, el organismo no difundió coordenadas precisas ni información que permita localizar de inmediato los puntos de liberación.

Casi un centenar de aves fue liberado en Zárate

Las claves de la liberación de aves

¿Qué pasó? Liberaron 88 aves que habían sido rescatadas del tráfico de fauna

Liberaron 88 aves que habían sido rescatadas del tráfico de fauna ¿A qué especies pertenece? Son ejemplares de nueve especies, entre ellas cardenales, jilgueros, reinamoras y tordos

Son ejemplares de nueve especies, entre ellas cardenales, jilgueros, reinamoras y tordos ¿Bajo qué condición volvieron? Después de completar rehabilitación y cuarentena en el centro de rescate de Temaikèn

Después de completar rehabilitación y cuarentena en el centro de rescate de Temaikèn ¿Dónde fueron liberadas? En una reserva natural de Lima, partido bonaerense de Zárate