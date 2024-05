Un experto canino explica las nuevas maneras de criar a un perro y derriba los mitos acerca del “líder de la manada”

Escuchar

Thomi Müller es un adiestrador canino que saltó a la fama cuando llegó a las semifinales de Got Talent España junto a su perra Skadi. Ahora, se convirtió en un referente en el área y comparte contenido a través de las redes sociales sobre la renovada manera de criar a un perro, dejando atrás el viejo concepto de “líder de la manada”.

El adiestrador dedica su tiempo para crear contenido digital alrededor de la correcta crianza y bienestar de los perros. A través de videos en Instagram y YouTube, Thomi educa a los dueños que tienen en mente adoptar una mascota o mejorar sus actitudes. En diálogo con el medio 20 minutos se refirió a su propia experiencia a la hora de criar un perro en casa. “Depende mucho de la educación que recibimos, el amor y el compromiso que luego tendremos de adultos hacia los animales”, introdujo, aunque no fue hasta los 19 años que comenzó a criar a su primera perra, Tina, de manera profesional.

Se formó a través de diferentes fuentes y expertos, profundizando cada uno de los conceptos que los autores señalaban y contrastando las fuentes de estudio para crear su propia ciencia y forma de ver el adiestramiento canino. “Al final, quiero que, si la gente ve todos mis videos y ve cómo educo a un perro, no tenga nunca que ir a un adiestrador”, señaló, y luego añadió: “Prefiero trabajar la prevención, ayudar a que se entiendan las cosas y todos los matices sobre el mundo de los perros para que no hagan cosas que puedan terminar en problemas de comportamiento”.

Cuando adoptó a Skadi pasó a un adiestramiento 100% positivo. ¿Qué quiere decir esto? El adiestrador explicó: “Aplico las mejores herramientas para que el perro sea equilibrado y feliz. Y para ello, necesitas aplicar el refuerzo positivo la mayoría del tiempo”.

En este sentido, se refirió al adiestramiento basado en el líder de la manada y el “alfa”, que históricamente divulgaron los adiestradores de perros. “Lo que pasa es que, durante muchos años, se ha visto como el adiestramiento normal aquello sobre el líder de la manada que ya no es para nada un referente en el sector y con el que no estoy de acuerdo en nada, tiene errores”, manifestó.

Este antiguo adiestramiento se basa en la teoría de David Mech, quien observó lobos de un zoológico y apreció una jerarquía; sin embargo, “no puedes comparar lobos que están en cautividad, con los que están en libertad y, por otra parte, no puedes afirmar que los perros funcionan como los lobos, porque llevan domesticados miles de años y sus comportamientos no tienen nada que ver”. Es decir, los perros en libertad no tienen un macho alfa, el líder suele ser por experiencia y edad. No son los más agresivos o los que infunden miedo. Además, el instinto del perro depende de la raza y no se puede generalizar.

“Llegó una corriente de educadores que imponen el refuerzo positivo como forma de adiestramiento y no utilizando el miedo o la dominancia, algo que le gusta más a la gente”, continuó Thomi, y agregó: “Esto no significa que no me pueda poner duro con Skadi, puedo aplicar el castigo positivo, por ejemplo, para poner los límites. Si se pasa un poco, te puedes enfadar un poco y hacérselo entender de una forma adecuada”.

El adiestrador asegura que aunque se le castigue, no le va a generar un trauma con un castigo positivo. “Pero hay que tener cuidado de no utilizar este castigo con cosas que están relacionadas con la estabilidad emocional del perro, como por ejemplo, que ladre a otro perro, ya que se refuerza negativamente”, concluyó.

