Un empleado de un aeropuerto publicó un video para mostrar, a su criterio, la forma “segura” en la que viajan los perros en las bodegas de un avión. Sin embargo, la acción generó muchas críticas por parte de aquellos que no comparten la manera en que son transportados.

Un trabajador de aeropuerto mostró cómo viajan los perros en las bodegas de un avión

El hombre regularmente comparte experiencias de viaje en su cuenta de TikTok @angelvillarrealf. En esta ocasión, no quiso dejar pasar desapercibido el primer vuelo de un perro llamado Aureliano. Aseguró que el can estaba muy emocionado, aunque más tarde la comunidad virtual no coincidió con esa impresión.

Por otro lado, afirmó que las mascotas de los pasajeros siempre iban en un lugar “totalmente presurizado” para salvaguardar su integridad. Es decir, que dentro del espacio donde los trasladan se mantiene la presión atmosférica normal, independientemente de la presión exterior. Así, se cerciora de que viajen igual de cómodos que los pasajeros que van en la cabina principal.

En las imágenes se observa que el personal del aeropuerto lleva la caja transportadora del perro en un carrito especial. Luego, al estar frente al avión, los hombres la cargan para colocarla en una banda giratoria para que ascienda hasta la cabina designada. Una vez que sitúan a la mascota allí, sellan la puerta y también ponen barreras a un lado para evitar que el perro vaya de un lado a otro con el movimiento.

El clip acumuló 1.2 millones de reproducciones y decenas de comentarios de pasajeros que no estuvieron de acuerdo con que los dueños envíen a sus perros allí. La mayoría consideró que Aureliano seguramente iba muy incómodo en ese lugar, por varios factores: “¿Y si tiene sed o se hace del baño?”; “Va más asustado que emocionado”; “¿Cómo pueden dejarlo allá atrás como si nada? La ansiedad que pueden llegar a presentar y sin nadie que le ayude”; “¿Cómo saben que va emocionando?”; “Imagínate en la turbulencia, frío, que la caja se mueva y nadie lo pueda atender, sin contar el horrible ruido del despegue”.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés) informa en su página web que están totalmente permitidos los viajes aéreos con mascotas. Sin embargo, acepta que cada aerolínea decida los lineamientos para sus clientes, así como si tienen la posibilidad de llevar a los animales en la cabina de pasajeros.