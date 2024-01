escuchar

La tenencia de mascotas es una responsabilidad muy grande que muchos asumen a cualquier edad. Ya sean perros o gatos, su cuidado en casa debe ser óptimo, partiendo del bienestar en su espacio hasta la comida que le ofrecemos, en especial porque muchas de las falencias en cuanto a su salud, podrían repercutir en nuestra familia. Para ello, el veterinario e influencer británico Ben Simpson-Vernon respondió a una de las dudas inquietantes de sus seguidores: ¿Por qué no se recomienda tirar los desechos al inodoro?

La calidad de vida que le podemos ofrecer a nuestras mascotas dependerá de diferentes factores, sin embargo, existen algunas precauciones que se deben considerar desde el principio en que un perro o gato ingresa a nuestra casa y pasa a ser parte de la familia. En un video que recolectó más de 400 mil reproducciones, Ben, que también fue entrevistado por algunos medios internacionales, explicó la razón de por qué es mejor tirar el excremento en la basura.

La descripción de Ben no resultó nada agradable para los usuarios, pero sí sirvió para hacer entrar en conciencia sobre un comportamiento repetitivo en algunas personas, quienes prefieren tirar los desechos de las mascotas en los inodoros, ya que consideran que no existe peligro alguno. No obstante, el veterinario señaló que sí. Hay un parásito en específico que tiene la capacidad de transmitirse a los humanos y que se hospeda en el excremento.

El veterinario mostró cómo es el pase del parásito al cuerpo humano desde el excremento (Fuente: Tiktok/@ben.the.vet)

“Dicen que no, que no se pueden tirar ningún tipo de excremento de animal por el inodoro”, comenzó Ben en lo que tituló al video educativo como: “Esta es la sección de preguntas frecuentes del sitio web de Anglican Water”.

Y agregó: “Esto se debe a la presencia de toxocara, un gusano parásito en las heces de los animales, que es tolerante a las altas temperaturas y las duras condiciones que se encuentran en la final etapa de procesamiento del agua usada”. Tras ese desarrollo, señaló la parte más asquerosa, pero necesaria de comprender para mantener a salvo a los más chicos del clan familiar: “La razón por la que la toxocara es preocupante es porque es zoonótica, podemos contraerla y los niños son particularmente susceptibles”.

Según dijo Ben, los seres humanos son “huéspedes inmediatos” del parásito, por lo que se sugiere arrojar estos desechos directamente en la basura. En tanto, con la intención de no instalar la preocupación en sus seguidores, remarcó: “No podemos desarrollar gusanos adultos en nuestros intestinos, sino que accidentalmente tragamos los huevos [a través de las partículas de excremento] que se convierten en larvas y estas se mueven dentro de nuestro cuerpo”.

Ben enseñó cómo actúa el parásito en el cerebro (Fuente: Tiktok/@ben.the.vet)

Por último, el especialista influencer mencionó que existen estudios acerca de cómo influyen estos parásitos en la disminución del intelecto y el desarrollo cognitivo de los infantes. Sin embargo, resaltó que es poco común en el Reino Unido y advirtió a los usuarios de otros países que también vieron el video. Asimismo, recordó que existe un tratamiento para evitar que esto sea un hecho. La respuesta es desparasitar a las mascotas cada un período determinado.

Así es el parásito que ingresaría al organismo por parte del excremento de nuestras mascotas (Fuente: Tiktok/@ben.the.vet)

“Tenía un gato que iba al baño, ni siquiera la entrené (no tengo idea de cómo hacerlo), simplemente empezó a ir y hacer en el inodoro”; “Solía tirar las ‘sorpresas’ de la casa por el inodoro, ¡pero ya no!”; “¡Me imagino tirándolo a la basura, todavía tiene formas de ingresar al sistema de agua!” y “No lo hago, pero a veces desearía que supieran cómo usar el baño”, fueron algunas de las opiniones que plasmaron los usuarios en la sección de comentarios.