Una familia pagó por la eutanasia de su perra, pero meses después descubrió que seguía viva en otra casa

Una familia de Georgia, Estados Unidos, denunció a una clínica veterinaria después de descubrir que su perra, a la que creían muerta desde hacía varios meses, continuaba con vida. El caso generó una fuerte controversia, especialmente porque los dueños habían autorizado y pagado la eutanasia del animal por recomendación de los profesionales. Sin embargo, tiempo después, una fotografía publicada en Facebook reveló una situación completamente inesperada.

La denuncia fue presentada por Rebecca Belote, dueña de Cha Cha, una perra de raza pug de cuatro años que había sido atendida en el Hospital Veterinario de Senoia, ubicado en el condado de Coweta. Según relató la mujer al medio estadounidense Channel 2, que luego fue replicado por la revista People, su mascota había desarrollado una grave enfermedad y los veterinarios le comunicaron que la eutanasia era la alternativa recomendada.

Una familia de Estados Unidos denunció a una clínica veterinaria después de descubrir que su perra seguía viva

Cha Cha había sido diagnosticada con cetoacidosis diabética y presentaba una falla orgánica. Ante ese panorama, la familia aceptó despedirse de ella, una decisión que afectó especialmente al hijo adolescente de Belote, de 17 años, quien mantenía un vínculo muy cercano con la perra.

La fotografía que los dejó sin palabras

Durante meses, la familia creyó que Cha Cha había muerto. Sin embargo, mientras revisaba Facebook, Rebecca encontró una fotografía en la que apareció un animal prácticamente idéntico a su mascota.

Al investigar, descubrió que la persona vinculada con la imagen trabajaba en la misma clínica veterinaria donde habían atendido a su perra.

Rebecca Belote descubrió que su perra seguía viva después de encontrar una publicación en las redes sociales

Según su testimonio, la pareja de una empleada confirmó que Cha Cha había permanecido bajo su cuidado y que incluso había experimentado una mejoría en su estado de salud. No obstante, Belote aseguró que, cuando intentó obtener explicaciones, el establecimiento negó su versión.

La situación tuvo un desenlace doloroso. De acuerdo con la denunciante, Cha Cha fue sometida posteriormente a la eutanasia, a pesar de que le habían informado que se encontraba mejor. La mujer cuestionó lo sucedido y presentó una queja formal ante la Junta Estatal de Medicina Veterinaria de Georgia.

Otro caso similar

La denuncia de Belote no fue la única contra el establecimiento. Otra familia aseguró haber atravesado una experiencia similar con Annie, una gata de 19 años que había sido llevada a la clínica en febrero de 2025 para recibir la eutanasia debido a su deteriorado estado de salud.

Otra familia denunció una situación similar con Annie, una gata a la que creían muerta desde hacía 18 meses

Sus dueños creyeron que el procedimiento se había realizado, pero aproximadamente 18 meses después descubrieron que Annie seguía viva y había estado viviendo en la casa de una trabajadora del hospital.

Tras conocerse lo ocurrido, la familia solicitó que se cumpliera con la decisión original y la gata finalmente fue sometida a la eutanasia en agosto de 2026.

Qué dijeron las autoridades sobre las denuncias

Los dos episodios motivaron una investigación policial. Sin embargo, el 23 de octubre, las autoridades de Senoia informaron que no presentarían cargos penales contra los trabajadores involucrados, al considerar que las conductas investigadas no alcanzaban el umbral necesario para constituir un delito.

El capitán Jason Ercole reconoció que existían cuestionamientos éticos sobre el funcionamiento del establecimiento, aunque señaló que correspondía a las autoridades regulatorias veterinarias evaluar posibles medidas.

Por su parte, el abogado del hospital comunicó que había recomendado a sus representados no realizar declaraciones públicas mientras continuara la controversia.