La selección, en la noche de las tribunas vacías: poco aliento, indiferencia y un golpe para Tapia

La tercera bandeja vacía, sin siquiera habilitarse, salvo un pequeño sector reservado para los hinchas de Uruguay. La segunda, abierta únicamente detrás del arco de Casa Amarilla, donde la barra de Boca canta contra River, por la Copa Libertadores y contra otras hinchadas, mientras “observa” el partido de espaldas. Solo las plateas medias y bajas, donde buena parte de las localidades suelen repartirse por protocolo, están ocupadas en un 90%. El público le dio la espalda a la selección sin Messi. En la Bombonera, el equipo de Lionel Scaloni perdió ante Uruguay en un estadio semivacío, con un clima más parecido al de una práctica abierta que al de un partido internacional. Por momentos, ni siquiera funcionó el cartel electrónico. Una imagen desoladora y un primer golpe fuerte para la AFA de Claudio Tapia, que hasta ahora tenía en la selección su principal motivo de orgullo, incluso en medio de las críticas a su gestión.

Al principio, muchos pensaron que las tribunas vacías se debían a una restricción de aforo, por la sanción que la FIFA le impuso a la Argentina después de los incidentes contra España en la final del Mundial y que obligó a disputar con el 50% de la capacidad los primeros dos partidos como local: frente a Bolivia, en Córdoba, y Burkina Faso, en el Monumental. Pero esta vez no había restricciones. Las entradas estaban a la venta y el público, sencillamente, no respondió.

Entre La 12, que siguió en su propia sintonía casi todo el partido, y el resto del público, entre el que había muchos invitados de los sponsors, familiares y allegados de los jugadores que llegaron con entradas de protocolo, prácticamente no hubo aliento para la selección. Las únicas banderas fueron, justamente, las de la barra: dos grandes del Jugador N° 12, un par de Malvinas y otra de Maradona que pedía justicia por Diego. No hubo inscripciones dedicadas a la selección.

El saludo de los jugadores de la Argentina tras la derrota con Uruguay Manuel Cortina

Tapia, presente en el estadio, no asomó por el campo de juego. Tal vez por temor a recibir la misma reprobación que sufrió en el Monumental durante el encuentro ante Benín, cuando los silbidos lo obligaron a retroceder y le impidieron entregarle en el césped el reconocimiento a Messi. El sábado pasado también había recibido algunos silbidos cuando le entregó la copa a Boca. A propósito del rosarino: no hubo en el estadio ninguna mención especial a su figura. Tampoco a Lionel Scaloni, quien apenas 24 horas antes había anunciado su renovación hasta el Mundial 2030.

Los precios de las entradas habían bajado considerablemente respecto de los últimos partidos con Messi. En la Bombonera suelen ser más baratas que en el Monumental, pero esta vez la reducción fue todavía mayor si se comparan los valores con los encuentros ante Mauritania y Zambia, los últimos disputados antes del Mundial. Salvo las populares, que pasaron de 90.000 a 95.000 pesos, las demás ubicaciones tuvieron rebajas de entre el 25% y el 45%. La platea media, por ejemplo, pasó de 330.000 a 180.000 pesos, mientras que la preferencial bajó de 490.000 a 290.000. Ni siquiera con descuentos de hasta 200.000 pesos en algunos sectores la Bombonera estuvo cerca de llenarse.

Fuera del estadio, quien pasaba con su auto por las inmediaciones de la Bombonera podía ni siquiera enterarse de que se estaba disputando un partido de la selección, salvo por el sonido de las trompetas que se escuchaba a varias cuadras. Tampoco los que llegaban tarde, cuando el partido ya rondaba los 20 minutos, apuraban el paso para entrar. En el estacionamiento contiguo al estadio, sobre las vías, los empleados de seguridad ya no se molestaban en pedir los números de las cocheras: si algo sobraba era espacio.

El descuento de Julán Alvarez, que no alcanzó Manuel Cortina

El clima que se percibió en la cancha, y que LA NACION pudo comprobar desde un palco privado del primer piso de la Bombonera, después de que la AFA le negara la acreditación para cubrir el partido, poco se pareció al de un encuentro entre la selección subcampeona del mundo y uno de sus rivales tradicionales. Ni ese atractivo empujó al público: la posibilidad de ver, por fin, un amistoso ante un adversario de jerarquía, con el que existe una rivalidad especial y que exige mucho más que los rivales de las últimas fechas FIFA.

Ante Bolivia, la asistencia ya había sido muy baja, incluso con una bandeja completa ocupada por chicos de colegios y clubes de barrio invitados por la gobernación. Frente a Benín, también hubo muchas entradas de protocolo, pero el estadio lució lleno por la despedida de Messi. Esta vez, sin el 10 y sin restricciones de aforo, la gente prefirió verlo por televisión.

El festejo de Maxi Araújo para el 2-0 de Uruguay y en una Bombonera semivacía Augusto Famulari - LA NACION

Adentro, el trámite del partido tampoco ayudaba a levantar el ánimo. La barra de Boca seguía con su repertorio, sin prestar demasiada atención a lo que ocurría en la cancha, mientras el resto del público observaba casi en silencio.

Recién sobre el cierre del primer tiempo se oyó el primer canto sostenido para la selección: “Vamos Argentina, que tenemos que ganar...”, que sonó casi como una advertencia después de un tiro libre cerca del área a favor de Uruguay, cuando el equipo todavía no conseguía imponer su dominio.

Cuando Argentina se fue al entretiempo, era tan poco el bullicio en el estadio que desde el palco se escuchaban los gritos de los chicos que, desde la platea de enfrente, cerca del túnel, le pedían un saludo a Dibu Martínez, que no pudo jugar por la fractura de mandíbula. El arquero, aun sin jugar, seguía siendo uno de los pocos que generaban entusiasmo.

Lo mejor del partido

Es, sin dudas, un síntoma de un cambio de época, aunque seguramente también influyen otros factores: el comienzo de una etapa con muchos jóvenes, la baja de futbolistas importantes como Emiliano Martínez y Leandro Paredes y la salida de referentes como Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul. Messi, además de todo lo que aportaba dentro de la cancha, también era una suerte de escudo para una AFA cada vez más cuestionada por los hinchas, que ahora ya no cuenta con esa protección.

Después de tantos años de entradas agotadas y tribunas repletas, la primera imagen de esta nueva etapa fue la de una Bombonera con miles de butacas vacías. Un contraste demasiado grande que deja expuesta a la conducción de Tapia, que ahora empieza a sentir el desencanto de los hinchas también en los partidos de la selección.