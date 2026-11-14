WTA Finals: Svitolina eliminó a Sabalenka y Andreeva se encontrará con Pegula en las semifinales

La ucraniana Elina Svitolina (6° del ranking) se impuso este viernes por 6-3, 3-6 y 6-1 a la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 2 del mundo y máxima favorita, y la eliminó de las WTA Finals, que este año se disputan en Indian Wells, California. La Tigresa se despidió sin poder llegar a las semifinales, allí donde, además, habrá algo de morbo: la rusa Mirra Andreeva jugará con la estadounidense Jessica Pegula, protagonistas de una polémica verbal fuera de la cancha en la semana anterior.

Sabalenka, que llegó como la tenista de mejor ranking al certamen ante la baja de la número 1, la rusa Elena Rybakina, se quedó en el camino al concluir en el tercer lugar del grupo 2 con un balance de una victoria y dos derrotas. La bielorrusa intentaba alcanzar por primera vez el título en el torneo que reúne a las ocho mejores jugadoras de la temporada y endulzar un 2026 gris en el que no conquistó ningún trofeo de Grand Slam, cayó en las finales de los Abiertos de Australia y los Estados Unidos y cedió el liderazgo de la WTA, pero cayó en el duelo que definía a la última clasificada.

Aryna Sabalenka no lo puede creer: cayó con Elina Svitolina en las canchas de Indian Wells y se quedó afuera de las WTA Finals en la etapa de grupos Luke Hales - Getty Images North America

Svitolina, que con el éxito concluyó en el segundo lugar del grupo con un registro positivo de 2-1, se enfrentará este sábado en las semifinales a la checa Linda Noskova, que se adjudicó el grupo 1. Del otro lado, Andreeva, primera del grupo 2, llega invicta en tres juegos y será la rival de Pegula, otra que cerró la primera fase con un 2-1 al quedar segunda en la otra zona.

A pesar de los precedentes y en la definición, Svitolina no se dejó intimidar cuando Sabalenka le quebró el servicio en el primer game. Con el apoyo del público, la ucraniana aprovechó los problemas con el primer servicio de su adversaria (49% de efectividad) y sus 35 errores no forzados, por 24 de la ganadora. La bielorrusa, que en marzo pasado había ganado en esa cancha su primer título del WTA 1000 de Indian Wells, igualó el duelo en el segundo parcial, pero se derrumbó al entregar seis juegos seguidos. No le salió nada: si hasta perdió de vista la pelota en un saque.

“Fue un partido extremadamente duro, sobre todo mentalmente”, declaró Svitolina. “Intenté jugar punto a punto, encontrar mi juego y el espíritu de lucha hasta el final. Este es el torneo en el que das todo lo que tienes y tratas de jugar cada partido como si fuera el último. Y aquí estoy en semifinales”, se felicitó la ucraniana, que el mes pasado dio a conocer su divorcio del tenista francés Gaël Monfils.

La jornada del viernes había arrancado con un rotundo triunfo de Andreeva por 6-2 y 6-1 ante su compatriota Diana Shnaider en un partido en el que nada había en juego. Andreeva ya estaba clasificada y Shnaider tomó ese lugar a última hora por la baja de Karolina Muchova, por problemas gastrointestinales. Así, las emociones quedaron para el choque entre Sabalenka y Svitolina, que desde 2020 no derrotaba a la bielorrusa.

El siguiente escollo de la campeona de Roland Garros, número 3 del mundo y de 19 años, será la experimentada Pegula, de 32, quien contará con el apoyo mayoritario de los 16.000 aficionados de la cancha central. “Algo que sé con seguridad es que no va a ser un partido fácil. Sé que probablemente va a estar como 80 a 20 (en favor de Pegula). Pero si mañana pudiera ser más bien 60/40, sería genial”, admitió Andreeva.

Andreeva d. Shnaider 6-2 6-1



Mirra goes 3-0 in the Group Stage of her first-ever WTA Finals.



0 sets dropped.



6-4 6-0 #6 Svitolina

6-4 6-0 #2 Sabalenka

6-2 6-1 #11 Shnaider



Only 19 years old & dominating some of the best in the world.



✅53rd win of 2026



It’s Mirra time. 💙 pic.twitter.com/jqVZfAWodB — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 13, 2026

Pegula y Andreeva librarán su primer duelo en el circuito sólo una semana después de que se vieran envueltas en una controversia generada por unos comentarios de la estadounidense durante un entrenamiento previo al torneo: un micrófono abierto junto a las canchas captó a Pegula describiendo a la joven rusa como una “diva” y señalando a su entrenadora, Conchita Martínez, por no abordar las maneras de su dirigida.

Eso, tras un entrenamiento que habían compartido, generó inicialmente unas disculpas de la organización a la norteamericana, por no haber advertido de la presencia de esos micrófonos en la zona en la que Jessica conversaba en privado con su entrenador.

Días después, ambas le bajaron el tono públicamente a la situación, con una interacción amistosa en una publicación en Instagram. Y luego, ante la prensa, Andreeva dijo que Pegula se había disculpado con ella en privado “un par de horas después” de conocerse las imágenes y los audios, y le restó importancia al incidente. Así y todo, solamente una de ellas será finalista en la primera vez que se encuentren con público.