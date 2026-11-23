El bienestar de los gatos domésticos trasciende la atención veterinaria básica y la alimentación equilibrada. Según la doctora en Psicología y especialista en comportamiento animal, Zazie Todd, la salud emocional de estos felinos depende de manera estricta de la posibilidad de expresar sus conductas naturales. En una entrevista con la American Animal Hospital Association (AAHA), la experta sostiene que muchos problemas de conducta surgen porque los cuidadores omiten suministrar el entorno adecuado para que el animal explore, cace, trepe y se esconda.

La vida en interiores priva al gato de actividades esenciales del medio natural, como la persecución de presas o el reconocimiento de superficies diversas: “Muchos problemas de comportamiento se deben simplemente a que la gente no les proporciona lo que necesitan”. Por ello, la autora del libro Purr: The Science of Making Your Cat Happy enfatiza la obligación de los dueños de compensar esta carencia con estímulos que mantengan la agudeza mental y física del animal.

La vida en interiores priva al gato de actividades esenciales del medio natural Captura YouTube (@MascotasyFamiliasFelices)

El rascado, por ejemplo, constituye una necesidad biológica y no un vicio destructivo, por lo que la especialista subraya que los gatos precisan estructuras resistentes que permitan el estiramiento corporal total. Las preferencias de los felinos varían respecto a los materiales y la orientación del objeto, sea vertical u horizontal. Ante esto, Todd sugiere la instalación de rascadores en múltiples áreas para desviar el interés de los muebles.

Del mismo modo, el enriquecimiento del espacio requiere elementos que favorezcan el acecho, el juego interactivo y el refugio. Las repisas altas y los árboles para gatos cumplen un rol fundamental al otorgar al animal puntos de observación seguros, mientras que las cajas o cuevas garantizan el retiro necesario ante situaciones de temor o estrés.

Proveerle juegos de destreza a un gato mejorará su manera de aprender nuevas habilidades y hacer ejercicio (Fuente: Pexels)

La estimulación mental mediante el juego representa otro pilar crítico: Todd propone el uso de varitas con juguetes que imiten el movimiento de una presa, ya que esto activa el instinto de caza del animal. Además, los dispensadores de alimento o rompecabezas sirven para que el gato investigue y obtenga su comida, lo cual añade dinamismo a su rutina diaria. El entrenamiento mediante refuerzo positivo, con premios pequeños como atún o pollo, favorece también la cooperación y reduce el miedo en momentos clave, como las visitas al veterinario. La enseñanza del uso de la transportadora como un espacio seguro dentro del hogar mejora la experiencia clínica y alivia la ansiedad del paciente.

La visión de Todd coincide con una tendencia global que busca romper los estereotipos sobre el gato como un ser solitario o distante. En esta línea, el sector veterinario también evoluciona hacia el telemonitoreo. Empresas como Healthy Pet Connect introducen básculas digitales de alta precisión que se sincronizan con aplicaciones móviles para registrar el peso y la salud de forma constante. Esta tecnología permite detectar condiciones como la obesidad, la diabetes o la artritis con mucha antelación. Según el doctor Ken Lambrecht, miembro de la AAHA, estos datos validados optimizan la relación entre el profesional y el tutor sin la necesidad de visitas frecuentes, lo que beneficia el manejo clínico.

La enseñanza del uso de la transportadora como un espacio seguro mejora la experiencia clínica y alivia la ansiedad del gato Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires

La diversificación de la vida felina incluye casos extremos de adaptación, como gatos que viajan en mochilas o recorren parques nacionales con sus cuidadores. Si bien estas aventuras no aplican a todos los individuos, demuestran la plasticidad del comportamiento felino cuando existe confianza. La clave reside en el respeto a la autonomía del animal, el cual debe elegir cuándo iniciar una interacción o cuándo buscar tranquilidad. La especialista concluye que la calidad de vida felina es el resultado directo de un compromiso humano responsable, diseñado para cubrir las necesidades biológicas y psicológicas de una especie que todavía mantiene instintos salvajes en el corazón de las viviendas.