La situación fue tan insólita como extraña. En el Patagonia Bariloche by UTMB 2026, una de las pruebas de trail running que se realizan en nuestro país, se desató una polémica por una definición que no resultó como tal. El protagonista de la historia es Alex Tineo, que fue declarado como ganador de la carrera de 12 kilómetros a pesar de que en las imágenes que se hicieron virales se advierte cómo se detiene antes de cruzar la línea de meta, permitiendo que su perseguidor, Mayco Videla Bustamante, complete el recorrido mientras él todavía estaba festejando.

Todo sucedió en los últimos metros de la competencia, cuando Tineo, que encabezaba la prueba con unos segundos de ventaja, decidió levantar los brazos y agarrar la cinta de llegada antes de cruzar la alfombra de cronometraje. Lo más extraño de todo es que nunca se advirtió el error, tanto él como su gente. Y mientras posaba para celebrar su victoria, su rival, Videla, mantuvo el ritmo hasta cruzar la línea de llegada.

El corredor que celebró antes de cruzar la meta

El momento particular que se vivió en Bariloche fue difundido en las redes sociales y generó una infinidad de críticas. Lo más curioso de todo es que a pesar de lo que se vio claramente en los videos, en la clasificación oficial todavía se mantiene a Tineo como ganador con un tiempo de 1h4m41, mientras que Videla aparece segundo con 1h4m44, con los tres segundos de diferencia.

Frente a esta escena, la organización realizó un posteo en Instagram para tratar de aclarar esta escena especial: “¡Hola a todos! El timing es automático y le dio la victoria a Alex por 3 segundos. Aunque como susto para que la próxima lo haga con mayor margen. Gracias a todos por seguir semejante llegada y a ellos por protagonizarla”.

Si bien desde los organizadores intentaron dar por cerrado el caso con esa explicación, la polémica no se terminó, porque los fanáticos alzaron las críticas por haber retirado de sus redes sociales el video original de la llegada, en el que podía advertirse que Tineo no había cruzado la línea de llegada. La versión publicada posteriormente aparece recortada y ya no permite observar esa falta del corredor.

Entonces, los usuarios en redes lanzaron un debate acerca de qué determina oficialmente que un corredor haya completado una carrera, aunque el sistema de cronometraje le otorgó la victoria a Tineo. Por ahora, la organización mantiene el resultado oficial y ambos atletas aceptaron el resultado actual. Incluso, no se registró, por el momento, un reclamo formal de Videla Bustamante.

Incluso, en los comentarios del postero de la organización, son varios los usuarios que señalan la falta de claridad en la definición y le otorgan la victoria a Videla, que sí cruza la línea de llegada. Incluso, una de las cuentas especializadas, posteó el video del la llegada de Tineo y lo acompañó con la frase: “Tiene que ser IA”.