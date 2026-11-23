La profesora Ana Arias, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que defendió la autorización para que se haga un homenaje al guerrillero Mario Santucho en la sede de esa casa de altos estudios, es una militante del peronismo kirchnerista que fue candidata a senadora nacional junto a Mariano Recalde, uno de los referentes de La Cámpora, aunque ella no integra la organización que conduce Máximo Kirchner.

Dentro de la militancia universitaria, es opositora al oficialismo, que maneja el rectorado con fuerte presencia del radicalismo. Su padre era un marino mercante que militaba en Montoneros y es uno de los desaparecidos de la última dictadura militar.

Arias, con los candidatos porteños de Fuerza Patria para las elecciones 2025, en el departamento de Cristina Kirchner

Arias fue la segunda candidata a senadora nacional de Fuerza Patria por la ciudad de Buenos Aires en las elecciones de 2025. No obtuvo la banca, a la que sí accedió Recalde, que encabezaba la nómina.

Durante la campaña electoral del año pasado, Arias visitó a Cristina Kirchner junto a Recalde y otros candidatos del peronismo, en el departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria. Esa propiedad está a metros de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que queda en la calle Santiago del Estero 1029. En numerosas ocasiones, la facultad adhirió a actividades para rechazar la condena contra la expresidenta.

Ana Arias, con Wado de Pedro

Si bien acompañó a Recalde en la boleta de 2025 y muestra sintonía con el cristinismo, Arias no pertenece orgánicamente a La Cámpora. “No formo parte de La Cámpora. Soy peronista, no soy trotskista”, dijo este lunes en declaraciones a la radio Urbana Play. Una fuente del camporismo confirmó a LA NACION que Arias “no forma parte” de la organización, y añadió que La Cámpora mantiene “vínculos institucionales con todo el arco universitario en cada una de las facultades”. Dos portavoces del justicialismo porteño identificaron su cercanía con el camporismo. “Es filo-Cámpora”, la definió uno de ellos. “Cercana a La Cámpora, pero no orgánicamente”, sostuvo el otro dirigente consultado por este diario.

Ana Arias y Amado Boudou @ariasanajosefina

Arias accedió al puesto de decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en 2022, con mandato hasta 2026. Ganó ese lugar con nueve votos a favor, cuatro abstenciones y tres sufragios en favor del candidato Sergio Com (de la agrupación Sociales en Comunidad). La secunda como vicedecano Diego de Charras. Arias es la primera docente de la carrera de Trabajo Social que accede al decanato, destacó una fuente que conoce la política de la UBA.

Ana Arias y Estela de Carlotto

La decana es opositora a la conducción del rectorado de la UBA, actualmente a cargo de Ricardo Gelpi y bajo influjo radical. De hecho, fue candidata en las elecciones del Consejo Superior universitario que se desarrollaron el 13 de noviembre. Fue la cuarta postulante de la lista “Unidad por la UBA” en el claustro de profesores, nómina que obtuvo un consejero de los cinco que se elegían en ese claustro. La apoderada suplente de la lista de Arias fue Soledad Quereilhac, consejera directiva por la Facultad de Filosofía y Letras y esposa del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Ana Arias, con dirigentes como Jorge Taiana, Kelly Olmos y Nicolás Trotta

En la militancia universitaria, Arias integró la agrupación Lucía Cullen, que aún conduce la Carrera de Trabajo Social (en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA también se cursan las careras de Sociología, Ciencias de la Comunicación y Ciencias Políticas). La Lucía Cullen es una agrupación peronista de trayectoria anterior al kirchnerismo que luego adhirió a esa tendencia política.

Ana Arias y Mariano Recalde

La historia de su padre

Arias es hija de un militante de Montoneros desaparecido el 30 de diciembre de 1977, Carlos Enrique Arias Solanes. Según los datos que constan en el Registro de Víctimas del Parque de la Memoria, fue marino mercante y nació el 14 de abril de 1948; desapareció cuando tenía 29 años. Sus apodos eran “Julio”, “Esteban” y “El Bocón”. Militaba en las zonas de Moreno y Morón, estuvo detenido en el centro clandestino “El Banco”. Militó junto con Inés, su pareja, la madre de Ana.

Recordatorio del padre de Ana Arias publicado por Página 12 que ella reprodujo en su cuenta de Instagram

El año pasado, en su cuenta de la red social Instagram, Arias recordó a su padre en un nuevo aniversario del golpe militar de 1976. “Hoy llegue a la facultad en la que trabajo y me puse a leer los nombres que los estudiantes pintaron en las siluetas que dibujaron en la calle. Les pusieron nombres de los estudiantes desaparecidos. Y encontré el nombre de mi papá que hoy hubiera cumplido 77 años. La memoria puede ser un regalo enorme. Gracias”, publicó.